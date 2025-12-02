Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası resmi transfer teklifi yaptı! Reddedilemeyecek maaş

×
Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Ademola Lookman#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 12:35

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 beraber kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray'da, derbi sonrası transferine dair önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

Süper Lig'de derbide deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Sarı-Kırmızılıların ocak ayındaki hedeflerinden biri de Ademola Lookman.

GALATASARAY'DAN İLK RESMİ ADIM

Ademola Lookman'ı bir süredir radarında tutan Galatasaray, Nijeryalı futbolcu için ilk resmi adımını attı.

GALATASARAY'DAN LOOKMAN'A CİDDİ TEKLİF

Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Ademola Lookman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve neredeyse reddedilemeyecek bir maaş teklifi sundu. Galatasaray'ın yaptığı maaş teklifinin, Lookman'ın Atalanta'dan aldığı ücretin epey üzerinde olduğu vurgulandı.

HENÜZ ATALANTA İLE TEMAS YOK

Matteo Moretto, Lookman için Galatasaray ve Atalanta arasında henüz bir temas olmadığını, sarı-kırmızılıların sadece oyuncunun temsilcisiyle görüştüğünü belirtti.

ATALANTA'NIN GÖNDERMEYE NİYETİ YOK

Yine haberde Atalanta'nın, Lookman'ın takımda kalması için her şeyi yapacağını aktaran İtalyan gazeteci, Galatasaray ile oyuncu arasında da henüz anlaşma olmadığının altını çizdi.

LOOKMAN'IN SEZON KARNESİ

Ademola Lookman'ın Atalanta ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 13 maça çıkıp 886 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

