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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Nihat Kahveci, İsmail Kartal'a ateş püskürdü! 'Bugün bırak git'

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#Galatasaray-Fenerbahçe Maçı#Nihat Kahveci#İsmail Kartal
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Nihat Kahveci, İsmail Kartala ateş püskürdü Bugün bırak git
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 14:51

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Türk futbolunun efsane isimlerinden Nihat Kahveci, değerlendirmelerde bulundu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi Osimhen'in iki golüyle kazanırken, konuk ekibin tek sayısı İrfan Can Kahveci'den geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Nihat Kahveci, İsmail Kartala ateş püskürdü Bugün bırak git

Mücadelenin ardından Türk futbolunun efsane isimlerinden Nihat Kahveci, derbiyi yorumlarken özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ı yerden yere vurdu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Nihat Kahveci, İsmail Kartala ateş püskürdü Bugün bırak git

 

Kontraspor'da konuşan Nihat Kahveci, “Galatasaray, Fenerbahçe karşısında maçın ilk yarısında kusursuza yakın oynadı. Hatta maçın tamamına yakınında rakibine büyük üstünlük kurdu. Çok daha farklı bir skor ortaya çıkabilirdi. Galatasaray’ın geriden oyun kurulumunu, hücum organizasyonlarını ve oyuncular arasındaki pas bağlantılarını gördük. Belli ki bu takım çalışmış, tekrar etmiş ve sahaya planını yansıtmış” dedi.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Nihat Kahveci, İsmail Kartala ateş püskürdü Bugün bırak git

“Koca Fenerbahçe’nin oyun planı uzun toplardan ibaretti”

Fenerbahçe’nin ilk dakikalardaki performansına dikkat çeken Kahveci, “Fenerbahçe ise ilk 16 dakikada üç pası bile yapamadı. Koca Fenerbahçe’nin oyun planı, uzun toplardan ve bireysel hamlelerden ibaretti. Galatasaray’ın karşısında organize bir oyun ortaya koyamadı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Nihat Kahveci, İsmail Kartala ateş püskürdü Bugün bırak git

Kaleci Ederson’un elinden geleni yaptığını ancak takım arkadaşlarından yeterli destek alamadığını belirten yorumcu, Galatasaray’ın kaçırdığı fırsatlara da değindi. Kahveci, “Galatasaray kazandı, hak ettiği galibiyeti aldı. Ancak futbolun son dakikaya kadar oynandığını da unutmayacaksınız” diyerek değerlendirmesini tamamladı.

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Fenerbahçe teknik direktörünün görevini bırakması gerektiğini belirten Kahveci, "İsmail Hoca, bugün bırak abi. Bu kadar aciz futbol oynatıyorsan bırakırım. Başkanın sözlerini duyup bu derbiyi kaybediyor, ilk 45 dakikada bu futbolu oynatıyorsan bile bırakırım. Zorla niye yapışıyorsun hocam?" dedi.

 

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#Galatasaray-Fenerbahçe Maçı#Nihat Kahveci#İsmail Kartal

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