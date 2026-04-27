Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Nihat Kahveci Ederson'a patladı: 'Atılmak için her şeyi yaptı!'

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe'yi ağırladı. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAY 26. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ DİYORUM BEN"

"Bu derbilerde çok istemek, konsantre olmak ve kaliteyi sahaya yansıtmak çok önemlidir. Normal şartlarda Fenerbahçe’nin daha istekli olması gerekirdi. Çok net bir penaltı kazandılar ancak Talisca kaçırdı. Ondan sonra beklenen performansı gösteremediler, yeterince üretken olamadılar. Galatasaray ise maça daha çok istedi, kalitesini sahaya daha fazla yansıttı, daha fazla pozisyon üretti ve üç gol buldu.

Derbiyi hak ederek kazanan taraf Galatasaray oldu. Onları tebrik etmek lazım. Sonuçta 3-0 gibi net bir skorla galip geldiler. Maçta kritik pozisyonların çıkacağı belliydi; kırmızı ve sarı kartlar, penaltı kararları, ‘penaltı mı değil mi’ tartışmaları yaşandı. Galatasaray, 26 Nisan Pazar akşamı 3-0 kazanarak 26. şampiyonluğunu ilan etti diyorum ben. Matematiksel olarak henüz %100 olmasa da %99…”

"FENERBAHÇE’YE UMUT VERMİŞTİ"

“Galatasaray bu ligi buradan bırakmaz. ‘Mayıslar bizimdir’ diyen Galatasaray taraftarı, artık ‘Nisanlar da bizimdir’ dese yeridir. Zaten işi biraz da Galatasaray getirmişti, Fenerbahçe’ye umut vermişti. Fenerbahçe ise elindeki ve altın tepside sunulan bu umutları enteresan beraberliklerle, son dakika golleriyle ve lig sonuncusu Karagümrük’e yenilerek kaybetti. Bugün de beklenen oyunu oynadıklarını düşünmüyorum.”

“Maçtan önce ne söylediysem, maç içinde de hakemle ilgili aynı şeyleri gördüm. ‘Ben genel olarak Yasin Kol’un performansını beğenmiyorum, bu maça atanmamalıydı’ demiştim. Pozisyon analizleri, göremedikleri ve iki tarafa da verilmeyen faulleriyle herkese kötü bir hakemdi.”

"FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR ŞUNU SORSUN: EDERSON GİTMEK İSTİYORSAN GİT DEYİN"

"Fenerbahçe’de dünyanın en iyi kalecilerinden biri var. Brezilya milli takımının kalesini koruyan kaleci böylesi bir maçta ‘beni at’ diye neden uğraşırsın? Fenerbahçeli taraftarlar şunu sorsun: Ederson gitmek istiyorsan git deyin. Resmen attırmak için her şeyi yaptı. İkinci sarıyı yedikten sonra yaptıklarından ne kadar ceza yiyecek orası da bir merak konusu. Fenerbahçe kaleci performansından baya bir çekti. Ederson geldiğinden beri bir maça damga vuramadı. Fenerbahçe, Ederson gelene kadar kaleci konusunda bu kadar sıkıntı yaşamazdı. Böyle hatalar affedilir hatalar değil."

"PENALTIYI ATSA YİNE GALATASARAY YENEBİLİRDİ"

"Fenerbahçe’de Osimhen-Uğurcan olsaydı puan farkı daha farklı olabilirdi. Cherif beklediğimden iyi oynadı. Ama yine de yetersiz. Karşı karşıya pozisyonda topu dışarı attı ama yine de iyi oynadı. Fenerbahçe’de bir dönem Brezilya modelinde verim alınıyordu. Talisca zaman zaman katkı verdi. Penaltıyı atsa yine Galatasaray yenebilirdi. Böyle bir penaltıyı Talisca’nın kaçırması maçın gidişatıyla ilgili sinyal verdi."

"BELKİ İKİNCİLİĞİ DE KAYBEDECEĞİN BİR DURUM VAR"

"Fenerbahçe’nin ligde 2 mağlubiyeti var: Biri lider Galatasaray’a, diğeri lig sonuncusu Karagümrük’e. Böyle bir şeyi nasıl başarıyorsunuz? Ligde beraberliklerden 20 puan kaybettin. Normalde ileriye gitmesi beklenirken puan farkı daha da açıldı. Belki ikinciliği de kaybedeceğin bir durum var. Belki yönetimde de değişiklik beklenebilir."

"DAVİNSON’U ARKADAŞLARI KURTARDI"

"Ben olsam Davinson’u derbilerde oynatmam. Davinson’u arkadaşları kurtardı. Cherif’e müdahalesi net penaltı. Enteresan top kayıpları var ve agresif. Derbilerde bir şeyler oluyor Davinson’a."