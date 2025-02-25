Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası dünya basınında ırkçılık şaşkınlığı: 'Türkiye'de büyük yangın! Mourinho'ya şok suçlama'

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Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray sahasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. Pozisyon anlamında kısır geçen zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı, karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray son 13 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde girdi.

Dev derbi ve sonrasında Mourinho'nun 'maymun' açıklamasına Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunması dünya basında da geniş yer buldu. İşte derbinin dış basında yansımaları...

İTALYA - CORRIERE DELLO SPORT: "MOURINHO'NUN TAKIMI MUSLERA'YA TAKILDI"

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan İstanbul derbisinde beraberlikten öteye geçilemedi. José Mourinho'nun takımı, rakiplerinden daha fazla "puan" almayı hak ediyordu ama Muslera'ya takıldı. Kısacası Galatasaray, Fenerbahçe'yle olan 6 puanlık güvenli mesafeyi korudu."

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FRANSA - L'EQUIPE: "FENERBAHÇE VAPURU KAÇIRDI"

"Lider Galatasaray, kısır İstanbul derbisinde istediğini aldı. Fenerbahçe vapuru kaçırdı ve rakibinin 6 puan gerisinde kaldı."

FRANSA - FOOT MERCATO: "MOURINHO'NUN ÖĞRENCİLERİ FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ"

"Jose Mourinho'nun öğrencileri daha dominant bir oyun sergilese ve öne geçmek için birçok fırsat yakalasa da, Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı. Lider Galatasaray, güçlü rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü."

FRANSA - SPORT.FR: "İSTANBUL DERBİSİ ÜZÜCÜ ŞEKİLDE GOLSÜZ SONA ERDİ"

"Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde kazanan yok. Sonucu merakla beklenen İstanbul derbisi üzücü bir şekilde golsüz sona erdi. Mourinho'nun oyuncuları büyük bir fırsatı kaçırırken, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise farkı korudu."

BREZİLYA - GLOBO: "MAÇTA GOL ÇIKMAMASINA RAĞMEN REKABET SAHADA VE SAHA DIŞINDA BELİRGİNDİ"

"Dünya futbolunun en hararetli derbilerinden biri kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray maçı golsüz sona erdi. Maçta gol olmamasına rağmen, takımlar arasındaki rekabet hem sahada hem de saha dışında belirgindi. Güvenliği sağlamak için 30 binden fazla polis görevlendirilse de Fenerbahçe taraftarları rakip taraftarların bulunduğu bölüme meşale ve fişek atarak maçın durmasına sebep oldu."

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PORTEKİZ - RECORD: "SONUÇ GALATASARAY'A YARADI"

"Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz beraberlikle sona erdi. Bu sonuç şampiyonluk yolunda 6 puanlık avantajını koruyan Galatasaray'a yaradı."

PORTEKİZ - RTP: "MOU'NUN FARKI AZALTMA GİRİŞİMİ HÜSRANLA SONUÇLANDI"

"Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi golsüz beraberlikle sona erdi. Jose Mourinho'nun 6 puanlık farkı azaltma girişimi hüsranla sonuçlandı. Portekizli teknik direktör, ikili averajı da rakibine kaptırdı."

PORTEKİZ - ABOLA: "GÜNÜN KAZANANI GALATASARAY"

"İstanbul derbisi Mourinho'nun hayal kırıklığıyla, golsüz beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe zirvenin 6 puan gerisinde kalmaya devam etti. Hakem oyuncuları ve yedek kulübelerini sakinleştirmek için maçı çok kez durdurmak zorunda kaldı. Muslera sahadaki en iyi oyuncuydu. Sonuçta günün kazananı 6 puanlık farkı koruyan ve ikili averajı rakibinden alan Galatasaray oldu."

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PORTEKİZ - O JOGO: "GALATASARAY ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR"

"Türk derbisi golsüz sona erdi. Mourinho'nun Fenerbahçesi ile lider Galatasaray'ın arasındaki 6 puanlık fark aynı kaldı. Okan Buruk'un takımı üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak için avantajlı görünüyor."

İSPANYA - MARCA: "TÜRK DERBİSİNDE GOL SESİ ÇIKMADI"

"Türk derbisinde gol sesi çıkmadı. Galatasaray, Mourinho'nun takımına karşı 6 puanlık üstünlüğünü korudu. Yaşanan bir tartışma sonrasında Osimhen'in Mourinho'nun teknik ekibine doğru giderek 'sus' işareti yapması ve taraftarların birbirine meşale fırlatması maçtan akılda kalanlar oldu."

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İSPANYA - AS: "DERBİ AĞIZDA ACI BİR TAT BIRAKTI"

"Türkiye'nin en hararetli derbisi olarak bilinen Galatasaray - Fenerbahçe maçı kalitesiz, futbol hırsını göremediğimiz bir şekilde oynandı ve bitti. Ağızda acı bir tat bıraktı."

HOLLANDA - VOETBAL INTERNATIONAL: "FENERBAHÇE, MUSLERA'YI GEÇEMEDİ"

"Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. Fenerbahçe kazanarak yarışa heyecan katmayı umuyordu ama Galatasaray'ı dize getiremedi. Sarı-lacivertliler, Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, 6 puanlık farkı koruyarak şampiyonluk yolunda iyi bir adım attı."

GALATASARAY'IN MOURINHO'YA YÖNELİK "IRKÇILIK" SUÇLAMASI DIŞ BASINDA

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Derbi sonrasında Galatasaray'ın, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı "Kulübede maymun gibi zıpladılar" açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını duyurması da dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

İşte Mourinho'nun sözlerinin dış basındaki yansımaları:

İspanya - Mundo Deportivo: "Türkiye'de skandal: Mourinho, "Maymunlar gibi zıplıyorlardı" sözleri nedeniyle ırkçılıkla suçlanıyor."

İngiltere - Dailymail: "Jose Mourinho'nun İstanbul derbisinden sonra ırkçı yorumlar yaptığı iddia edildi. Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı."

İngiltere - The Sun: "Galatasaray, Mourinho'yu ırkç ıyorumlar yapmakla suçluyor ve Fenerbahçe teknik direktörü hakkında suç duyurusunda bulunacak."

İspanya - Marca: "Türkiye'de büyük yangın! Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamaları" nedeniyle suç duyurusunda bulundu."

İtalya - Tuttosport: "Mourinho sözleriyle şok etti! Portekizli teknik direktörün Galatasaray yedek kulübesindeki oyunculara yönelik "insanlık ve ahlak dışı" ifadeler kullandığı iddia edildi. Galatasaray, Mourinho'yu ırkçılık yapmakla suçladı."

Almanya - Der Spiegel: "Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beklentileri karşılamadı ancak Mourinho'nun maç sonundaki açıklamalarının yankısı büyük oldu. Galatasaray, Türkleri aşağıladığını ve ırkçı yorumlarda bulunduğunu düşündüğü Mourinho için resmi makamlara şikayette bulunacak."