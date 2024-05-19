×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde kadın taraftara tepki! Su şişesi fırlatıldı...

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 17:03

Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 37’nci haftasında RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda Sarı-kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.

Takımın tesislerden çıkışını bekleyen Sarı-kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.

Ardından Sarı-kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı. Fenerbahçe taraftarı, Çevik Kuvvet Polisi’nin eşliğinde kalabalıktan uzaklaştırıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Derbi#GALATASARAY#FENERBAHÇE

BAKMADAN GEÇME!