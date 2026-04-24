Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Tedesco konuştu! 'Yendik, yine kazanacağız'

Fenerbahçe, Pazar günü Galatasaray ile Rams Park’ta oynayacağı dev maçın hazırlıklarına başladı. Domenico Tedesco, ilk antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yapıp, uyarılarda bulundu.

'ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREK'

İlk olarak son maçlardaki sonuçlara değinen Tedesco’nun, “Rizespor beraberliğiyle, şampiyonluk yarışında elimizde tuttuğumuz ipleri kaybettik. Kupaya veda etmemiz daha da üzücü oldu. Ancak bunlar için artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yaşadıklarımızdan ders alıp, kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerek” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

'SÜPER KUPA'DA YENDİK YİNE KAZANACAĞIZ'

Tedesco, Galatasaray maçıyla ilgili olarak, “Bizim için sezon finali olacak. Zorlu bir atmosferde oynayacağız ama hepiniz böyle durumlara zaten alışıksınız. Bizim yapmamız gereken ilk şey sakin kalıp, maç içinde paniğe kapılmamak. Bu sezon derbilerde yaptıklarımız ortada. Rakibimizi Süper Kupa’da yendik. Yine kazanacağız. Yeter ki maç öncesi oluşturacağımız planlara bağlı kalalım. Son düdüğe kadar konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim” dediği kaydedildi.

'NELER OLACAĞINI BEKLEYECEĞİZ'

Genç teknik adamın şampiyonluk şansıyla ilgili olarak ise, “Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey derbiyi kazanmak ve puan farkını 1’e indirmek. Sonra kalan 3 maçta da galip geleceğiz ve neler olacağınız bekleyeceğiz” yorumunu yaptığı öğrenildi.

GALATASARAY'A YENİLGİSİ YOK

Domencio Tedesco, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’a karşı 4 kez rakip oldu. İtalyan çalıştırıcı, SarıKırmızılılar ile ilk olarak Schalke’nin başındayken 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya geldi. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Almanya’da 2-0 yendiği Cim Bom ile Aslantepe’de 0-0 berabere kaldı. Tedesco, Fenerbahçe’nin başına geçtikten sonra ilk olarak ligde, Kadıköy’de oynanan derbide Duran’ın son saniye golüyle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Genç çalıştırıcı, Süper Kupa Finali’nde ise ezeli rakibini 2-0 mağlup etti.

