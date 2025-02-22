Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler! İlk golün önemi büyük

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartlar ın çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 51'i Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 63 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 379 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 63 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kırmızı kart gördü.

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Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Luan Peres ve Alexander Djiku ise birer kez gördükleri kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

LİGDE OYNANAN SON DERBİDE 9 SARI ÇIKTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bu sezon Ülker Stadı'nda oynanan derbide hakem 9 kez sarı kartına başvurdu.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe'ye 3, Galatasaray'a ise 6 sarı kart gösterildi.

SON 10 DERBİDE KART RAPORU

Sarı-lacivertliler, iki takım arasında ligdeki son 10 maçta rakibine göre daha fazla kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonundan başlayan dönemde oynanan son 10 maçta 5 kırmızı, 35 sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'a ise aynı süreçte 1 kırmızı, 45 sarı kart gösterildi.



İLK GOLÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Rekabette 30 yılı kapsayan son 63 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 15 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 25 karşılaşmayı kazandı.

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İki takım arasında yapılan son 63 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 63 lig mücadelesinin 10'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

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GALATASARAY İLK GOLÜ ATTIĞI MAÇLARDA KOLAY KOLAY KAYBETMİYOR

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golü attığı maçlarda sadece 1 kez puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 19 kez ilk golü atan taraf oldu. "Cimbom", bu karşılaşmaların 18'inden galibiyetle ayrılırken sadece 7. haftada sahasındaki Kasımpaşa maçında berabere kaldı.

FENERBAHÇE İLK GOLÜ ATTIĞI 17 MAÇIN 15'İNİ KAZANDI

Sarı-lacivertli ekip ise bu sezon öne geçtiği müsabakaların sadece 2'sini kazanamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonki karşılaşmaların 17'sinde ilk golü atan takım oldu. Sarı-lacivertliler, bu maçların 15'ini kazanırken deplasmandaki Göztepe ve Samsunspor maçlarından 1 puanla ayrıldı.



BAŞKANLAR KARNESİ: DURSUN ÖZBEK ALİ KOÇ'A ÜSTÜNLÜK KURDU

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi başkanlar nezdinde Dursun Özbek'in Ali Koç'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha önce defalarca tanık oldukları derbi heyecanını pazartesi günü bir kez daha yaşayacak.

Süper Lig'de son dönemlerin en erken derbisi ne son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, rakibinin 6 puan önünde lider çıkacak. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona giren Fenerbahçe ise rakibini takibini sürdürüyor.

ÖZBEK 12 FENERBAHÇE DERBİSİ GÖRDÜ

Galatasaray Kulübünde iki farklı dönemde başkanlık yapan Dursun Özbek, 12 kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, bu dönemde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 Fenerbahçe derbisi gördü.

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Galatasaray bu dönemde Fenerbahçe'ye karşı ligde 3 kez berabere kalıp, 2 kez ise kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalini ise kazanarak şampiyon oldu.

Haziran 2022'de yeniden başkanlığa seçilen Özbek, ikinci döneminde 6 Fenerbahçe derbisi ne şahitlik etti. Bu süreçte, Süper Lig'deki 5 müsabakada sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 derbi zaferi kazandı. Bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Turkcell Süper Kupa'daki tek karşılaşma ise ilk dakikada Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sarı-kırmızılı takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı.

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, toplam 12 Fenerbahçe derbisi nde 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılılar 2'si hükmenden olmak üzere 14 gol atarken, sarı-lacivertliler rakibine toplam 6 golle karşılık verdi.

ALİ KOÇ'UN BAŞKANLIĞINDA GALATASARAY'A KARŞI 3 GALİBİYET

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018'de oturan Ali Koç, 13 Galatasaray derbisi yaşadı.

Bu derbi maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 5 mücadeleden galip ayrıldı. Söz konusu derbilerde sarı-lacivertliler 10, sarı-kırmızılılar ise 17 kez gol sevinci yaşadı.

ALİ KOÇ DURSUN ÖZBEK REKABETİ

Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu süreçte Süper Lig'de 5, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. Bir mücadelede ise eşitlik bozulmadı.

Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi.

Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmenden olmak üzere toplam 12 golüne, sarı-lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.







