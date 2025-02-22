Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi golcü detayı! Nesyri Osimhen'i geçti

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız gol cülerinde olacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, derbiye rakibinin 6 puan önünde lider girecek. Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup yoluna devam eden Galatasaray, rakip fileleri 59 kez havalandırdı.

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetiminde giren sarı-laci ve rtliler ise geride kalan süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rakibini 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, 60 gol le ligin en fazla skor üreten takımı konumunda.

Türk futbolunun iki çınarının karşılaşacağı derbide futbolse ve rler, yıldız gol cülerin büyük rekabetini izleyecek. Galatasaray'da Victor Osimhen , Fenerbahçe'de ise Youssef En-Nesyri 'nin performansları, derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.





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Gözden Kaçmasın Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler! İlk golün önemi büyük Haberi görüntüle

OSIMHEN LİGDE 14 GOL ATTI

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den sürpriz bir şekilde kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen , takımının skor yükünü sırtladı.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 18 maça çıkan Osimhen , 14 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta da 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 20 kez fileleri havalandırarak takımının en gol cü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular olacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün 6, Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi dörder, Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez ikişer, Alvaro Morata ve Roland Sallai'nin ise birer lig gol ü bulunuyor.

FENERBAHÇE'NİN FORMDA GOLCÜSÜ EN-NESYRI

Sarı-laci ve rtli ekibin Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri , Süper Lig'de attığı 15 gol le dikkati çekiyor.

Fenerbahçe'de 22 Süper Lig maçında 15 kez fileleri havalandıran En-Nesyri , toplamda 36 resmi müsabakada 24 kez gol sevinci yaşadı. En-Nesyri , derbide de konuk takımın gol e en yakın oyuncusu olacak.

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