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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi, Gabriel Sara konuştu: Dünya Kupası olarak görüyorlar!

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi, Gabriel Sara konuştu: Dünya Kupası olarak görüyorlar
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 09:45

Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluğu direkt etki edecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Bu dev maç öncesi Galatasaraylı Gabriel Sara, Brezilya basınına konuştu.

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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Sara, Fenerbahçe derbisine dair açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların yıldız ismi, Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de 'Dünya Kupası' olarak görüldüğünü ifade etti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi, Gabriel Sara konuştu: Dünya Kupası olarak görüyorlar


Sara'nın derbiye ilişkin yorumu şöyle oldu;

"Buradaki rekabet gerçekten gerçeküstü. Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışkın olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum. Türkiye'de şampiyonluklar en ince ayrıntısına kadar yaşanıyor, buna göre belirleniyor. Bu yıl da durum böyle. Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Hatta son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi, ülkede adeta 'Dünya Kupası' olarak görülüyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz."

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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