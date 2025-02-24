Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi, Gabriel Sara konuştu: Dünya Kupası olarak görüyorlar!

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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Sara, Fenerbahçe derbisine dair açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılıların yıldız ismi, Fenerbahçe derbisinin Türkiye'de 'Dünya Kupası' olarak görüldüğünü ifade etti.



Sara'nın derbiye ilişkin yorumu şöyle oldu;

"Buradaki rekabet gerçekten gerçeküstü. Futbol kültürü güçlü olan ve buna alışkın olan biz Brezilyalılar için bile şaşırtıcı bir durum. Türkiye'de şampiyonluklar en ince ayrıntısına kadar yaşanıyor, buna göre belirleniyor. Bu yıl da durum böyle. Puan tablosunda küçük bir avantajımız var ama tedbiri elden bırakamayız. Hatta son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı oynayacağımız bu derbi, ülkede adeta 'Dünya Kupası' olarak görülüyor. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve bu fırsatı değerlendireceğiz."