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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Diego Lugano ve Kewell sürprizi!

#Galatasaray#Fenerbahçe#Lugano
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Diego Lugano ve Kewell sürprizi

Galatasaray'ın eski yıldızı Harry Kewell ve Fenerbahçe'nin unutulmaz savunma oyuncularından Diego Lugano, haftasonu oynanacak derbiyi yorumlayacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi nefesler tutuldu. Dev maç için geri sayıma geçilirken sürpriz detaylar da ortaya çıktı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak dev karşılaşmayı eski oyunculardan Harry Kewell ve Diego Lugano yorumlayacak.

Fenerbahçe'nin eski savunma oyuncusu Lugano, yaptığı paylaşımla İstanbul'a yola çıktığını takipçilerine duyurdu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Diego Lugano ve Kewell sürprizi

35 gol yabancıdan

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide Fenerbahçe 22 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 47 golün 35'ini yabancı futbolcular, 11'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 22 golünün 19'unu yabancı, 3'ünü ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 25 golünün 16'sını yabancı, 8'ini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

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25 yabancı oyuncu gol attı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 25 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 26 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 11 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Morutan kararı!

Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

En golcüler Alex, Sneijder ve Selçuk İnan

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla gol atan oyuncu unvanını 3 isim paylaştı.

Sarı-lacivertli takımın eski yıldız futbolcusu Alex de Souza, bu dönemde Galatasaray derbilerinde 3 kez fileleri havalandırdı. Alex, ayrıca Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yıllarında Galatasaray ağlarını toplam 9 kez sarstı.

Sarı-kırmızılılarda ise Wesley Sneijder ile Selçuk İnan, söz konusu dönemde Fenerbahçe ağlarını 3'er kez havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında sadece bir futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed, geçen sezon Kadıköy'de 1-0 kazandıkları maçın golünü kaydetti.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Lugano

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