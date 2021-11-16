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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi büyük sorun! Terim de çözemedi Pereira da...

#Galatasaray#Fenerbahçe#Fatih Terim
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi büyük sorun Terim de çözemedi Pereira da...

G.Saray ligde 18 golünün 6’sını, F.Bahçe ise 17 golünün 4’ünü santforlardan buldu. Halil’den tamamlayıcı-kanat forvet olarak faydalanacak olan Terim, Diagne ile Mohamed arasında seçim yapacak. Tek forvetle takımı sahaya sürecek Pereira ise Berisha, Serdar, Rossi arasında henüz tercihini yapmadı.

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Milli aradan dönüşte sezonun en kritik maçına çıkacak olan Galatasaray ile Fenerbahçe’de teknik direktörler Fatih Terim de Vitor Pereira da derbide santrforda kimi görevlendireceğine karar vermeye çalışıyor.

Bu sezon geride kalan 12 haftalık süreçte hem sarı kırmızılılar hem de ezeli rakibi Kanarya santrforlardan beklenen verimi alamadı. Bu sezon ligde 18 gol atan Cimbom’da sadece 6 gol ileride görev yapan 3 oyuncudan geldi. Yine 17 kez ağları havalandıran Fenerbahçe’de ise 4 golü santrfor mevkisinde mücadele eden futbolcular kaydetti.

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ORTA SAHADAN 15 GOLE KATKI GELDİ

Bu sezon oynanan 12 lig maçında orta saha oyuncularından 11 gol, 4 asist olmak üzere 15 skor katkısı alan Fatih Terim, santrforlarını daha etkin ve verimli kullanmak adına milli maçlar için liglere verilen arada taktiksel çalışmalara imza atıyor.

Fatih Terim’in, Fenerbahçe derbisinde ise Halil Dervişoğlu’nu tamamlayıcı-kanat forvet olarak kullanıp santrforda Mbaye Diagne ya da Mostafa Mohamed ikilisinden birine ilk 11’de bu kez görev vermeyi planladığı öğrenildi.

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MERGIM BERISHA BİR ADIM ÖNDE AMA...

Galatasaray derbisine sayılı günler kala Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın sahaya tek forvetle çıkması yavaş yavaş kesinleşirken, en uçta kimin oynayacağı merak konusu oldu. Royal Antwerp maçındaki başarılı oyunuyla Mergim Berisha bir adım öne çıkarken Serdar Dursun’un bu akşam Milli Takım ile Karadağ karşısında göstereceği performansa göre şansı artabilir. Sürati stili ve aralara girmesiyle kontratak futbolunda etkili oynayan Diego Rossi de bu özellikleri ile tek forvet olabilir. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Fatih Terim

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