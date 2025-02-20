Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Derbi ne zaman?

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele içerisinde olan Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig’in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. GS FB derbisi 2025 ne zaman? sorusu da tüm sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak?

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI 2025 NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 2024-2025 maç fikstürüne göre tarih belli oldu. Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yayımlanan fikstüre göre 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.