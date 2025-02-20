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Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Derbi ne zaman?

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#Galatasaray Fenerbahçe Derbisi#Süper Lig Derbi#GS FB Maçı
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta Derbi ne zaman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 11:34

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 2024-2025 maç fikstürüne göre Galatasaray Fenerbahçe derbi tarihi belli oldu. Derbi öncesi her iki takımın da eksikleri bulunuyor. Öte yandan derbiyle ilgili merak edilen bir diğer konu ise hakem oldu. Derbinin hakemi, Slavko Vincic olarak ilan edildi. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman oynanacak? İşte GS FB derbi tarihi 2025!

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Galatasaray Fenerbahçe derbisi pek çok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele içerisinde olan Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig’in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. GS  FB derbisi 2025 ne zaman? sorusu da tüm sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, kaçıncı hafta oynanacak?

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI 2025 NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan 2024-2025 maç fikstürüne göre tarih belli oldu. Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, yayımlanan fikstüre göre 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

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#Galatasaray Fenerbahçe Derbisi#Süper Lig Derbi#GS FB Maçı

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