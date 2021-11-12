Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte kritik müsabakanın tarihi

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Ligde 12. hafta müsabakaları tamamlandı. Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Şimdi ise gözler dev derbi mücadelesinde olacak. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

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19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)