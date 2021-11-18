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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman? İşte dev mücadelenin tarihi

#Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi#Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi Ne Zaman
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman İşte dev mücadelenin tarihi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için nefesler tutuldu. İki ezeli rakip 13. hafta müsabakası ile kozlarını paylaşacak. Her iki ekibin de tek hedefi maçtan 3 puanla ayrılmak ve zirve takibine devam etmek. Öte yandan maçın tarihi ise futbolseverlerce sorgulanıyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

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Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın biletleri satışa sunuldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbi tarihi...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

FATİH TERİM'İN DERBİ KARNESİ

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 69. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 68 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 68 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 25 beraberlik ve 18 mağlubiyet gördü.

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SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

 

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