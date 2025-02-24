Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Gökhan Ünal, Serkan Balcı ve Ceyhun Fersoy Spor Arena'ya konuştu: 7-0 bitmesini istiyorum!

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Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Puan kaybının tahammülünün olmadığı bu derbi öncesi, Fenerbahçe'de ve A Milli Takım'da forma giyen oyuncular Gökhan Ünal, Serkan Balcı ile beraber ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy Spor Arena'ya özel açıklamalarda bulundu.

GÖKHAN ÜNAL: FENERBAHÇE 2-1 KAZANIR

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden ve şu anda Erzincanspor'u çalıştıran Teknik Direktör Gökhan Ünal, dev maça dair şu sözleri sarf etti;

"Derbinin bence şu anda favorisi yok Fenerbahçe iyi durumda. Galatasaray'ın eksikleri ve sakatları var. Ayrıca Avrupa'da elenmenin verdiği moral bozukluğu ile çıkacak. Aradaki puan farkını korumak isteyecektir. Akşam bence güzel bir maç olacak. Fenerbahçe'nin form durumu Galatasaray'a göre daha iyi bir adım önde gözükebilir ama maç Galatasaray'ın stadında olacağı için, Galatasaray stattaki ambiansla o açığı kapatacaktır. Ben derbiyi ortada görüyorum. Hatayı kim az yaparsa o taraf kazanacaktır.

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Fenerbahçe puan kaybetmesi halinde şampiyonluk yarışından kopar. Zaten 6 puanlık fark var. Ayrıca Galatasaray ligde kolay kolay kaybetmiyor ama eğer Fenerbahçe bugün maçı yenerse Galatasaray'ın üstünde baskı oluşturacaktır, ilerleyen haftalarda da puan kapanacaktır.

Derbi tahminim; Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 yener."





SERKAN BALCI: FENERBAHÇE İÇİN EN ANLAMLI DERBİ

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Milli futbolcu Serkan Balcı'nın maça dair görüşleri şu şekilde;

"Derbi büyük ihtimal gergin geçecek diye düşünüyorum. Yabancı hakem gelmesi bunun biraz önüne geçecek ama Galatasaraylılar kurulmuş vaziyette. Sezon başından bu yana gelinen noktada iki camiayı birbirlerine soktular. Yöneticilerin ve basının da büyük rol aldığı bir sahnede herkesi birbirine çatıştırdılar. Kendi hatalarını, kendi bahanelerini verdikleri demeçlerle, maç bitmeden birbirlerini suçlayarak bugüne geldik. Fenerbahçe için dönüm noktası, kazanmak zorunda. Baktığınız zaman Galatasaray hiç yenilmemiş. Galatasaray 12 maçlık periyotta kaybeder mi? Onu bilmiyorum ama Fenerbahçe eğer şampiyon olmak istiyorsa kazanmak zorunda. İkili averajda da Galatasaray 3-1'lik skor elde ettiği için üstün vaziyette. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin kazanması gerekiyor ve rakibinin kaybetmesini bekleyecek.

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Fenerbahçe puan kaybederse %90 şampiyonluk gider. Galatasaray bir şekilde yeniyor ama 2. yarıda çok kötü performans gösteriyor. Bir Hatay beraberliği var, geri kalan maçlarda hakemin ittirmesiyle de olsa kazanmasını biliyor. Form grafiği Fenerbahçe'nin daha iyi olduğu bir maç ama Galatasaray kendi sahasında olacak, taraftar itici güç olur. Fenerbahçe oyun başında gol bulursa, Galatasaraylı futbolculara dezavantaj olabilir. Oyun anlamında kötü gidiyorsa ve mağlup giderse, sorumluluk alacak kaç tane oyuncu var? Çünkü genel anlamda topu almak için kaçar oyuncular, ıslıklanacaklarını bildikleri için Galatasaray taraftarının nasıl tepki vereceği de önemli. Galatasaray taraftarı dolmuş durumda. Stresli ve gergin olacak.

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Benim adıma gergin olmasını istemem. İnsanların birbirine düşmesini de istemem çünkü çok kritik bir maç. Ailelerin izleyeceği, ailelerin beraber izleyeceği bir maç. Birbirine kırılabilirler. Bu yüzden sahada hakim ve salim kalmalarının gerektiğini düşünüyorum. Sadece futbolu konuşacağımız bir maç diliyorum. Hakemleri konuşmadığımız bir maç diliyorum. Sadece futbol konuşacağımız, hakemi konuşmayacağımız, hak edenin kazanacağının derbi olmasını diliyorum.

Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı var, Mourinho gibi bir hocası var Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe turnuva takımı olmuş durumda. Denge takımı olmuş. Ne istediğini bilen bir takım olmuş Fenerbahçe. Göze hoş gelen futbol var mı? Yok. Atak futbol, hücum futbol göremiyoruz ama sistemini oturtmaya çalışan bir Fenerbahçe ve buna cevap veren bir futbolcu topluluğu olduğunu düşünüyorum.

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Benim gönlümdeki skor 2-0. Ben şu zamana kadarki en anlamlı derbi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Çünkü 10 sene gelmeyen şampiyonluk, 11. yıla devam eder kaybettiği taktirde. Futbolcular da bunun farkındadır. Bu gerginliğe, atmosfere futbolcuların nasıl tepki vereceği önemli. Bu zaman kadar gelinen nokta bu. Futbolcular daha sakin ve aklı selim davranırsa, olayların içinde olmazsa, atılan ve kırmızı kartlar da olabilir. Oyuncular sadece futbola konsantre olmalı. Kimse kimseyi tahrik etmeden olayları kaosa çevirmeden bir maç olursa Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum.

Fenerbahçe 2-0 yenerse maç sonrası alırız çayımızı kahvemizi içeriz (gülerek)."





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CEYHUN FERSOY: 7-0 BİTMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

"Öncelikle saygı ve sevgi çerçevesinde geçmesini temenni ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı kazanması gereken maçların istatistiksel olarak %70/80'ini kazanmış. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. İnşallah hakemin az konuşulduğu bir maç olur ama ben zannetmiyorum, maçtan sonra hakem konuşulacak. Çok heyecan verici ana yavaş yavaş gidiyoruz.

Fenerbahçe tarihinin en önemli maçlarından bir tanesi. Bir oluşuma karşı direneceğimiz bir maç. Bazı şeylerin tekrar başlangıcını görebileceğimiz bir maç Fenerbahçeliler için. Sahaya çıktığımız zaman hem rakibi, hem saha dışındaki oluşumu devirmenin zamanının olduğu maç. O yüzden çok şeyler kapsıyor bu maç. Herkesi sahada yeneceksin.

7-0 bitmesini temenni ederim ama olamayacağı için 2-1, 3-1 diye tahmin ediyorum. Form grafiğinden dolayı En Nesyri ve oynarsa Yusuf Akçiçek'in gol atmasını istiyorum.

Talisca henüz hazır değil, zamana ihtiyacı var. Talisca bir 'futbolcu'. Oynasa da oynamasa da sahaya çıktığı zaman gösteriyor kimliğini. Bir hareket, bir pas bile her şeyi değiştirir ama son 20 dakika girer. Maça damgasını vurabilir mi? Belli olmaz ama 1-2 maça ihtiyacı var Talisca'nın."

