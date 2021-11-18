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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 5 kıtadan 94 ülkede yayınlanacak!

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 5 kıtadan 94 ülkede yayınlanacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak "Süper Derbi", beIN MEDIA GROUP'un küresel ağındaki 40'tan fazla bölgede gösterilecek ve aynı zamanda Türkiye Süper Ligi’nin küresel distribütörü beIN’in anlaştığı 50'den fazla uluslararası bölgede yayınlanacak.

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Derbi için dünya çapında çeşitli uluslararası yayıncılarla olan yayın anlaşmalarını sağlamlaştıran beIN SPORTS, 21 Kasım'da saat 19.00’da başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe “Süper Derbi” karşılaşmasını 40'tan fazla ülkeden oluşan küresel ağında yayınlayarak şimdiye kadarki en büyük küresel kapsama alanına ulaşacak. Spor Toto Süper Lig'in küresel ortağı olan beIN SPORTS, beş kıtadaki toplam 94 ülkede bu büyük ezeli rekabeti yayınlayacak.

beIN SPORTS, Türk futbolunun bu özel gecesinde, şık vuruşları ve çalımları yakalayacak 24 kamera ve en ileri seviyedeki prodüksiyon sistemleri ile yayın yapacak. beIN ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyici için havadan en iyi görüntüleri çekebilen özel bir drone kamera ile takımların stadyuma girişlerindeki atmosferi yakalayacak ve iki adet de motosiklet kamerası kullanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi finalleri seviyesinde bir yayın yapılabilmesi için derbide 150 prodüksiyon personeli çalışacak. beIN SPORTS, İstanbul'daki beIN SPORTS ana stüdyolarının yanı sıra NEF Stadyumu'nda özel bir stüdyo da kuracak.

Kewell ve Lugano Derbiyi Yorumlayacak

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beIN SPORTS, derbiye özel olarak kırmızı halılarını Türk futbol yorumcuları ve uluslararası alanda en çok tanınan oyunculardan ikisi için seriyor. Galatasaray efsanesi Harry Kewell ile Fenerbahçe efsanesi Diego Lugano, derbi için beIN SPORTS’ta usta sunucu Güntekin Onay, Feyyaz Uçar ve daha önce takımlarına bu derbide kaptanlık yapmış olan Tugay Kerimoğlu ile Volkan Demirel’in konuğu olacaklar. Derbi yayınıyla ilgili değerlendirmede bulunan Digiturk’ün Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri şöyle dedi: "Açık ve samimi bir şekilde ifade etmek gerekirse, dünyadaki hiçbir yayıncı, bu muazzam maçları beIN SPORTS kalitesinde sunamaz. Bu işte en iyisi olduğumuzu defalarca kanıtladık; kanıtlamaya devam edeceğiz. Spor Toto Süper Lig'in ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Küresel yayın ağımız sayesinde, geniş bir küresel seyirci kitlesi, 5 kıtadaki 94 ülkede dünya futbolunun en büyük derbilerinden birinin keyfini çıkarabilecek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, gerek statta gerekse ekran başındaki tüm futbolseverlere büyük heyecan vaat ediyor. beIN SPORTS, nerede olurlarsa olsunlar bütün taraftarların yanında olmaktan gurur duyuyor.”

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 5 kıtadan 94 ülkede yayınlanacak

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Derbi heyecanı gün boyu beIN HD1 ve beIN SPORTS HABER ekranlarında yaşanacak

Türkiye’yi konuşturacak derbi tarihinin en kapsamlı yayınının maç öncesi heyecanı, beIN HD1 ve beIN SPORTS HABER ekranlarında 11:00’dan, 19:00’daki başlama vuruşuna kadar sekiz saat boyunca kesintisiz bir şekilde devam edecek. Kaçıranların pişman olacağı bu özel derbi, Türkiye’de ve dünyada beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak. Derbi yayınları, maç sonu programındaki analizlerle birlikte saat 01:00’e kadar devam edecek.

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Türkçe ve İngilizce Çift Dilde Anlatım

beIN SPORTS, derbide futbolseverlere çift dil seçeneği sunacak. Türkiye'deki futbolseverler derbi heyecanını hem İngilizce hem de Türkçe yaşayacak. Ayrıca sezon boyunca beIN, Spor Toto Süper Lig yayın ortakları için her hafta 4 maç için İngilizce sunum seçeneği sunuyor.

Piero ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının canlı yayınında kullanılacak

Süper Lig’de bir maçın canlı yayını sırasında ilk kez Piero kullanılacak. Resimli ve grafikli gol tekrarları Piero sayesinde derbide futbolseverlerle buluşacak. Pazar günü derbiye özel tüm gün Lig Merkezi, Süper Lig Show, Trio, Z Raporu, Skor, Spor Gecesi gibi derbi özel programları yayınlanacak. beIN SPORTS sunucuları Burak Ölmez, Güntekin Onay, Roksan Kunter, Burcu Kapu, Yonca Oskay, Cihan Erduran ve Zeynep Özdemir ile beIN SPORTS'un deneyimli yorumcuları Feyyaz Uçar, Volkan Demirel, Tugay Kerimoğlu, Harry Kewell, Diego Lugano, Lale Orta, Deniz Çoban, Bülent Yıldırım, Mustafa Doğan, Banu Yelkovan, İlker Yağcıoğlı, Altan Aksoy ve Raşit Altun seyirci ile buluşacak.

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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