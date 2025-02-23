Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde ilk golü atan zaferin kapısını aralıyor!

Haberin Devamı

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin birbirleriyle oynadığı maçların sonuçları ilk golü atan takımın galibiyet için büyük avantaj yakaladığını ortaya çıkardı. Son 21 sezonda iki ezeli rakip arasında oynanan 41 derbide sarı kırmızılılar 16 kez ilk golü atan taraf olurken, sarı lacivertliler ise 17 kez skor tabelasında ilk golü kendi hanesine yazdırdı.

8 MAÇTA GOL SESi ÇIKMADI

8 maçın 0-0 bittiği bu süreçte sarı kırmızılı takım öne geçtiği 16 karşılaşmanın 10’u galip tamamladı. Diğer maçların 2’si berabere biterken, Kanarya 4 kez maçı çevirdi. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği 17 derbide 14 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Diğer derbilerin 2’si berabere bitti, diğerini ise kaybetti. Öte yandan iki takım da bu sezon öne geçtiği maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. G.Saray skor üstünlüğü yakaladığı 22 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik, F.Bahçe de 20 maçta 18 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Haberin Devamı