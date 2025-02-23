×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde ilk golü atan zaferin kapısını aralıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde ilk golü atan zaferin kapısını aralıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 07:00

Son 21 sezonda G.Saray 16 kez öne geçip 10, F.Bahçe de 17 kez öne geçip 14 galibiyet aldı.

Haberin Devamı

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin birbirleriyle oynadığı maçların sonuçları ilk golü atan takımın galibiyet için büyük avantaj yakaladığını ortaya çıkardı. Son 21 sezonda iki ezeli rakip arasında oynanan 41 derbide sarı kırmızılılar 16 kez ilk golü atan taraf olurken, sarı lacivertliler ise 17 kez skor tabelasında ilk golü kendi hanesine yazdırdı.

Gözden KaçmasınMimovicten Fenerbahçe ve transfer itirafı ‘Mourinho, Tadic benimle özel görüştü’Mimovic'ten Fenerbahçe ve transfer itirafı! ‘Mourinho, Tadic benimle özel görüştü’Haberi görüntüle

8 MAÇTA GOL SESi ÇIKMADI

8 maçın 0-0 bittiği bu süreçte sarı kırmızılı takım öne geçtiği 16 karşılaşmanın 10’u galip tamamladı. Diğer maçların 2’si berabere biterken, Kanarya 4 kez maçı çevirdi. Fenerbahçe, 1-0 öne geçtiği 17 derbide 14 kez sahadan galip ayrılan taraf oldu. Diğer derbilerin 2’si berabere bitti, diğerini ise kaybetti. Öte yandan iki takım da bu sezon öne geçtiği maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. G.Saray skor üstünlüğü yakaladığı 22 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik, F.Bahçe de 20 maçta 18 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!