Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde ev sahibi avantajı var mı? Rakamlar dikkat çekiyor...

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı.

Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi.

Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde ev sahibi olmak gerçekten avantaj sağlıyor mu? RAMS Park ve Kadıköy’de oynanan karşılaşmaların istatistikleri dikkat çekiyor...

RAMS PARK’TA GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ SINIRLI





RAMS Park, biri Süper Final olmak üzere toplamda 17 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı.

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Galatasaray, 17 maçın 6'sında Fenerbahçe ise 5'inde galip geldi. Rakiplerin 6 maçı berabere bitti. Söz konusu maçlarda Galatasaray 19 gol atarken Fenerbahçe 13 golle karşılık verdi.

SON 10 LİG DERBİSİNDE FENERBAHÇE ÖNDE





Galatasaray’ın sahasında oynanan son 10 Süper Lig derbisi incelendiğinde ise tablo Fenerbahçe lehine değişiyor.

Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 3’ünü kazanırken Galatasaray 2 galibiyet elde etti. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, söz konusu 10 maçın 6’sında kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe’nin bu serideki galibiyetleri 23 Nisan 2017’de 1-0, 21 Kasım 2021’de 2-1 ve 19 Mayıs 2024’te yine 1-0’lık skorlarla geldi.

KADIKÖY’DE SON YILLARDA GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ





Kadıköy’de oynanan derbilerde ise son yıllarda ibre Galatasaray’a dönüyor.

Sarı-kırmızılılar, Şubat 2020 ile Aralık 2025 arasındaki dönemde Fenerbahçe’nin sahasında oynanan son 8 resmî derbinin 5’ini kazanırken sarı-lacivertliler yalnızca 1 galibiyet alabildi. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Türkiye’deki dört büyük takımın derbilerinde ev sahibi avantajını inceleyen akademik bir çalışma da bu konuyu mercek altına alıyor.

Ümit Kuvvetli ve Özgül Vupa Çilengiroğlu tarafından hazırlanan “Home Advantage and Away Disadvantage of Teams in Türkiye Super League Derbies” başlıklı çalışma, 21-23 Mayıs 2024’te düzenlenen V. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi’nde yayımlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerinden yararlanılarak 2000-2001 ile 2022-2023 sezonları arasında oynanan 276 derbinin incelendiği araştırmada, takımların gücü ve sezon etkisi de hesaba katıldı. Buna göre, kendi sahasında oynayan dört büyük takımın tamamında istatistiksel olarak anlamlı bir ev sahibi avantajı tespit edildi.

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Bu oran Fenerbahçe için yüzde 65,1, Galatasaray için yüzde 64,4, Trabzonspor için yüzde 63,1 ve Beşiktaş için yüzde 61,8 olarak hesaplandı. Araştırmacılar, derbilerde ev sahibi avantajının ligdeki diğer maçlara kıyasla daha düşük olduğunu da belirtti.

NOT: Bu oranlar yalnızca Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını değil, dört büyük takım arasındaki derbilerin tamamını kapsıyor.