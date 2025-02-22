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Galatasaray Fenerbahçe derbilerinde 55 yıl sonra Slavko Vincic ile bir ilk yaşanacak

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi
Galatasaray Fenerbahçe derbilerinde 55 yıl sonra Slavko Vincic ile bir ilk yaşanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 13:24

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan bu yana yapılan 135 derbinin 17'sini yabancı hakemler yönetti. Tarihi rekabette yabancı hakemin yönettiği son derbi, 26 Nisan 1970'te oynandı. Derbi tarihinde yabancı hakemin görev yaptığı 17 müsabakada takımlar beşer galibiyet alırken 7 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 18. kez yabancı hakem görev alacak.

Türk sporuna damga vuran ve "Zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 116 yılı geçen rekabetinde 401 müsabaka geride kaldı. İki takım, 1959'dan bu yana profesyonel olarak organize edilen Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde ise 135 kez karşılaştı.

İki takım arasındaki rekabet, karşılıklı yapılan açıklamalar, başkanlar ve yöneticiler arasındaki polemikler, kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulları (MHK) ile hakem kararları hakkındaki itirazları nedeniyle saha dışına taşındı.

Yaşanan gerginliğin artmasının ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta yapılacak derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

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MHK ise kritik derbiye Slovenya Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Slavko Vincic'i atadı. İki takım arasında Vincic'in yöneteceği 136. Süper Lig derbisi, rekabette yabancı hakemin düdük çalacağı 18. karşılaşma olacak.

DERBİ TARİHİNDE 55 YIL SONRA İLK 

Süper Lig'de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak.

İki takım arasında yabancı hakemin görev yaptığı sonra derbi, 26 Nisan 1970'te Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynandı. Sonrasında uzun süre Doğan Babacan ve Ertuğrul Dilek'in yönettiği derbilere yabancı hakem atanmadı.

GALİBİYET SAYILARINDA EŞİTLİK 

Yabancı hakemin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde takımlar beşer galibiyet aldı.

İki takım arasındaki derbilerde 7 kez eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi.

Ligdeki rekabette yabancı hakemlerin yönettiği derbiler

1959'dan bu yana Süper Lig'de yabancı hakemleri yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbileri şöyle:

TarihMaçSkorHakemÜlkesi
10.06.1959Galatasaray-Fenerbahçe1-0MarkovicYugoslavya
14.06.1959Fenerbahçe-Galatasaray4-0Francesco Liveraniİtalya
13.04.1960Galatasaray-Fenerbahçe2-1Vilmos HernadiMacaristan
25.06.1961Galatasaray-Fenerbahçe2-1Yordan TokovBulgaristan
24.04.1963Galatasaray-Fenerbahçe0-0Luciano Politanoİtalya
19.06.1963Fenerbahçe-Galatasaray1-1Luciano Politanoİtalya
01.12.1963Galatasaray-Fenerbahçe0-0Richard KekelyAvusturya
03.01.1965Galatasaray-Fenerbahçe1-1Bruno De Marchiİtalya
21.03.1965Fenerbahçe-Galatasaray1-1Octavian CostaRomanya
05.12.1965Galatasaray-Fenerbahçe2-0Joseph Heimannİsviçre
27.02.1966Fenerbahçe-Galatasaray0-0Helmut KöhlerFederal Almanya
13.11.1966Fenerbahçe-Galatasaray0-2Johannes MalkaFederal Almanya
02.04.1967Galatasaray-Fenerbahçe1-3Günther BaumgaertelFederal Almanya
03.03.1968Fenerbahçe-Galatasaray3-0Franz WöhrerAvusturya
17.11.1968Galatasaray-Fenerbahçe1-1Vaclav DavidekÇekoslavakya
06.04.1969Fenerbahçe-Galatasaray1-0Gian Gaetano Vacchiniİtalya
26.04.1970Fenerbahçe-Galatasaray1-0Alois KesslerAvusturya
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#Galatasaray#Fenerbahçe#Derbi

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