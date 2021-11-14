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Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman? Dev derbi için geri sayım!

#Galatasaray-Fenerbahçe#Galatasaray-Fenerbahçe Maçı#Seoanasayfa
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman Dev derbi için geri sayım

Ligde 12. hafta müsabakaları tamamlandı. Deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kazanamadığı haftada puanını 30'a yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü. Şimdi ise gözler dev derbi mücadelesinde olacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman?

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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlığı süren Marcel Tisserand, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo katılmadı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci salonda çalışırken, Berke Özer çalışmanın ilk bölümünde, Serdar Aziz ise tamamında yer aldı. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maç tarihi...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

21 Kasım Pazar:

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13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)

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