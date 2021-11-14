Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman? Dev derbi için geri sayım!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra sakatlığı süren Marcel Tisserand, Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo katılmadı. Tedavisi devam eden İrfan Can Kahveci salonda çalışırken, Berke Özer çalışmanın ilk bölümünde, Serdar Aziz ise tamamında yer aldı. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe derbi maç tarihi...
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)