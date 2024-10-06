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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ortak tepki

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#Süper Lig#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspordan ortak tepki
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 09:31

Son dönemde art arda yaşanan toplumsal şiddet olaylarına Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile karşı durdu.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yaptıkları paylaşımlar ile kadın ve çocuklara karşı işlenen şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Kulüpler yaptıkları paylaşımlarda 'Kadına ve çocuğa dokunma' etiketini paylaştı.

Galatasaray açıklamasında ayrıca, "Artık duyduğumuz ses bir annenin feryadı, bir çocuğun yardım çığlığı, bir genç kızın haykırışı olmasın. Dayanışma için yükselen sesimiz olsun!" sözleri yer aldı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ise paylaşımlarında sadece 'Kadına ve çocuğa dokunma' etiketini kullandı.

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN PAYLAŞIMLARI: 

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspordan ortak tepki

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspordan ortak tepki

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspordan ortak tepki

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspordan ortak tepki

 

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#Süper Lig#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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