Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oluyor

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Ülkemizi 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde temsil edecek dört takımımızın rakipleri bugün belli olacak. Dün her iki kupada birinci eleme turlarının eşleşmeleri belli olurken bugün ise ikinci eleme turu kuraları çekilecek. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde ilk olarak saat 14.00’te Konferans Ligi kuraları çekilecek. Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ve lig üçüncüsü Beşiktaş kuraya seri başı olarak girecek. Lig dördüncümüz Adana Demirspor ise seri başı olmayacak. Bu kupada 2. eleme turunun ilk maçları 27 Temmuz, rövanşları 3 Ağustos’ta oynanacak.

RÖVANŞLAR AĞUSTOSTA

Saatler 15.00’i gösterdiğinde Şampiyonlar Ligi kurası başlayacak. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kuraya seri başı girerken Avrupa futbolunda fazla söz sahibi olamayan ülkelerin ekiplerinden biriyle eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKiPLERi:

·Aris (Kıbrıs RK)

·Astana (Kazakistan)

·M. Hayfa (İsrail)

·Zalgiris (Litvanya)

·HJK (Finlandiya)

·Urartu (Ermenistan)

·Flora (Estonya)

·Shamrock (İrlanda)

·The New Saints (Galler)

·Olimpija (Sloenya)

FENERBAHÇE VE BEŞiKTAŞ’IN BAZI MUHTEMEL RAKiPLERi

·Dinamo Minsk (Belarus)

·Domzale (Slovenya)

·Vojvodina (Sırbistan)

·Gabala (Azerbaycan)

·Aktobe (Kazakistan)

A.DEMiRSPOR’UN BAZI MUHTEMEL RAKiPLERi

·Osijek (Hırvatistan)

·Neftçi (Azerbaycan)

·Legia (Polonya)

·FCSB (Romanya)

·Aris (Yunanistan