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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı bu hafta var mı? 24-25 Ağustos hangi maçlar oynanacak?

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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı bu hafta var mı 24-25 Ağustos hangi maçlar oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 18:01

Süper Lig'de heyecan üçüncü hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 23-24 Ağustos (Cumartesi-Pazar) haftanın maç programı belli oldu. Diğer taraftan Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla bu haftaki maçları ertelenmişti. Sporseverler hangi maçların oynanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı bu hafta var mı? 24-25 Ağustos hangi maçlar oynanacak? İşte ayrıntılar...

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24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig mücadelesi 3. hafta maçları ile devam edecek. Futbolseverler, haftanı maç programını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ MAÇI BU HAFTA VAR MI?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek

Fenerbahçe ise 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

24-25 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI

24 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor
21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor

25 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

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