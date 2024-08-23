Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı bu hafta var mı? 24-25 Ağustos hangi maçlar oynanacak?

Haberin Devamı

24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig mücadelesi 3. hafta maçları ile devam edecek. Futbolseverler, haftanı maç programını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ MAÇI BU HAFTA VAR MI?

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek

Fenerbahçe ise 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

24-25 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI

24 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor

21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor

25 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor

21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe