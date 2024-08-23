Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı bu hafta var mı? 24-25 Ağustos hangi maçlar oynanacak?

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24 Ağustos Cumartesi ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig mücadelesi 3. hafta maçları ile devam edecek. Futbolseverler, haftanı maç programını merak ediyor. İşte ayrıntılar...
GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ MAÇI BU HAFTA VAR MI?
Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi. Beşiktaş ise haftayı BAY geçecek
Fenerbahçe ise 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.
24-25 AĞUSTOS MAÇ PROGRAMI
24 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor
21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor
25 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor
21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor
21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe