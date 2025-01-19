×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

BASKETBOL SÜPER LİGİ GS-FB DERBİSİ || Galatasaray - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol Süper Ligi#Galatasaray Fenerbahçe Beko#Derbi Maçı
BASKETBOL SÜPER LİGİ GS-FB DERBİSİ || Galatasaray - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 14:13

Basketbol Ligi derbi heyecanına sahne olacak. Galatasaray, Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek. Sarı lacivertliler, ligdeki son 9 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip ise ligde çıktığı 14 maçın 10’unda galip geldi. Mücadeleyi Kerem Baki, Alper Ertuğ Köselerli ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Peki Galatasaray - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS-FB basket derbi maçı canlı yayın bilgisi...

Haberin Devamı

Galatasaray ve Fenerbahçe BEKO, Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli takım, toplamda ise 14 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve ilk sırada yer aldı. Sarı kırmızılılar ise 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son buldu. Bu sezon 14 müsabakada 10 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, 4. sırada bulunuyor.

GS FB BASKETBOL DERBİSİ || GALATASARAY FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde bugün (19 Ocak) oynanacak olan müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

Heyecanlı mücadele beIN Sports 5’ten canlı olarak takip edilebilecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol Süper Ligi#Galatasaray Fenerbahçe Beko#Derbi Maçı

BAKMADAN GEÇME!