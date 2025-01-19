BASKETBOL SÜPER LİGİ GS-FB DERBİSİ || Galatasaray - Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray ve Fenerbahçe BEKO, Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertli takım, toplamda ise 14 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve ilk sırada yer aldı. Sarı kırmızılılar ise 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son buldu. Bu sezon 14 müsabakada 10 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, 4. sırada bulunuyor.

GS FB BASKETBOL DERBİSİ || GALATASARAY FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Gelişim Merkezi’nde bugün (19 Ocak) oynanacak olan müsabaka saat 20.30’da başlayacak.

Heyecanlı mücadele beIN Sports 5’ten canlı olarak takip edilebilecek.