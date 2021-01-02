Galatasaray Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Potada derbi mücadelesi!

Galatasaray Fenerbahçe Beko basket maçı ile ligin 15'inci Haftasında mücadeleler devam ediyor. Kariyerlerindeki 21'inci karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray ve Fenerbahçe, galibiyet elde edebilmek için en iyi beşlisi ile parkede yer alacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

ING Basketbol Ligi 15'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 2 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak mücadele, TRT Spor 2 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı izlenebilecek.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.