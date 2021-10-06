Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

İki ekip, bu maçın yanı sıra B Grubu'nda Polonya'dan VBW Arka Gdynia, İspanya'dan Spar Girona, Fransa'dan Basket Landes, İtalya'dan Berette Famila Schio, Macaristan'dan Sopron Basket ve Rusya'dan Dynamo Kursk takımlarıyla karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçına dair son bilgiler...
Bugün, Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maç, FIBA TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak sporseverlere aktarılacak.
BU TURNUVADA 13. MÜSABAKA
Galatasaray ile Fenerbahçe, yapacakları müsabakayla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 3 kez galip geldi.
Takımlar, geçen sezon bu kupada çeyrek finalde karşı karşıya gelirken, ilk maçı deplasmanda 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada 71-61 kaybetmesine karşın ilk maçtaki sayı avantajıyla adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.