Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Meğer maçtan önce böyle uyarmış Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü...Meğer maçtan önce böyle uyarmış! "Palabıyık bu maçta patlarsa şaşırma çünkü..."#Galatasaray
Müthiş operasyon Film gibi... Uçakla kaçırdılarMüthiş operasyon! Film gibi... Uçakla kaçırdılar#Afganistan
Muğlada orman yangını İyi haberi Bakan Pakdemirli duyurduMuğla'da orman yangını! İyi haberi Bakan Pakdemirli duyurdu#Orman Yangını
Kanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım İşte eleman aranan sektörlerKanada duyurdu... 731 bin 900 işçi lazım! İşte eleman aranan sektörler#Kanada İstatistik Kurumu
Kan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç cezaKan donduran görüntüler ortaya çıktı... Korkunç ceza!#Afganistan
Kayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duydukKayıp Sally soruşturmasında şok ifadeler: Çığlık sesi duyduk#ESKİŞEHİR
Pakize Sudanın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorumPakize Suda'nın zor günleri: Her şeyi unutarak ölmek istiyorum#Pakize Suda
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'Mustafa Abi’den çok daha sabırlıymışım'#Mustafa Keser
İhanet iddiası doğru çıktı Burak Sergen harekete geçtiİhanet iddiası doğru çıktı! Burak Sergen harekete geçti#Burak Sergen
Sanat tutkunları VIP davette buluştuSanat tutkunları VIP davette buluştu#Contemporary İstanbul
Aklı başına geldi Yalnız yaşıyordu ama...Aklı başına geldi! Yalnız yaşıyordu ama...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

#Galatasaray-Fenerbahçe Basketbol Maçı#Galatasaray-Fenerbahçe Basketbol Maçı Hangi Kanalda?#Seoanasayfa
Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda FIBA Kadınlar Avrupa Liginde Türk derbisi

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'nda bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe derbide karşı karşıya gelecek. Başantrenörlüğünü Efe Güven'in yaptığı Galatasaray ile Victor Lapena yönetimindeki Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberin Devamı

İki ekip, bu maçın yanı sıra B Grubu'nda Polonya'dan VBW Arka Gdynia, İspanya'dan Spar Girona, Fransa'dan Basket Landes, İtalya'dan Berette Famila Schio, Macaristan'dan Sopron Basket ve Rusya'dan Dynamo Kursk takımlarıyla karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Fenerbahçe basketbol maçına dair son bilgiler...

Bugün, Şehit Mustafa Özel Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maç, FIBA TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak sporseverlere aktarılacak.

BU TURNUVADA 13. MÜSABAKA

Galatasaray ile Fenerbahçe, yapacakları müsabakayla FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada Fenerbahçe 9, Galatasaray ise 3 kez galip geldi.

Takımlar, geçen sezon bu kupada çeyrek finalde karşı karşıya gelirken, ilk maçı deplasmanda 91-74 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci karşılaşmada 71-61 kaybetmesine karşın ilk maçtaki sayı avantajıyla adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray-Fenerbahçe Basketbol Maçı#Galatasaray-Fenerbahçe Basketbol Maçı Hangi Kanalda?#Seoanasayfa