MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray, Fatih Terim'in takıma transfer oluşunu kutladı! 46 yıl önce bugün...
GeriFutbol Galatasaray, Fatih Terim'in takıma transfer oluşunu kutladı! 46 yıl önce bugün...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Galatasaray, Fatih Terim'in takıma transfer oluşunu kutladı! 46 yıl önce bugün...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma transfer oluşunun 46. yılını kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı.

Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken sarı-kırmızılı ekiple kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi.

Galatasaray, Fatih Terimin takıma transfer oluşunu kutladı 46 yıl önce bugün...

 

Galatasaray, Fatih Terimin takıma transfer oluşunu kutladı 46 yıl önce bugün...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle