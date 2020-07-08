Galatasaray, Fatih Terim'in takıma transfer oluşunu kutladı! 46 yıl önce bugün...
Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma transfer oluşunun 46. yılını kutladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı.
Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken sarı-kırmızılı ekiple kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi.
46 yıl önce bugün... Fatih Terim, Galatasaray'da! pic.twitter.com/dIBOxSAblM— Spor Arena (@sporarena) July 8, 2020
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