Galatasaray, Fatih Terim ile tarih yazıyor

Deneyimli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da hem Avrupa hem de Türkiye'de imza attığı birçok önemli başarıya bir yenisini, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de ekledi.

Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 22 Aralık 1999'da yendiği maçtan sonra Kadıköy'de çıktığı 23 karşılaşmayı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki bu kötü seriye yine tecrübeli teknik adam ile son verdi.

Terim'in ilk döneminde 1999 yılında alınan galibiyetten sonra sarı-kırmızılı takımda görev yapan teknik direktörler Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Erik Gerets, Karl Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Hamza Hamzaoğlu ve Jan Olde Riekerink, Kadıköy'de 3 puan sevinci yaşayamamıştı.

Fatih Terim de Galatasaray'da iki ve üçüncü dönemindeki 5 maç ile dördüncü dönemindeki ilk 2 müsabakada Fenerbahçe deplasmanında galibiyet görememişti.



Avrupa'daki ilk kupayı kazandırdı



Galatasaray, Türk futbolunun uluslararası arenadaki en büyük başarısına Fatih Terim yönetiminde ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynadı.



Süper Lig'de 8 şampiyonluk



Fatih Terim, Galatasaray ile Süper Lig'de 8 kez mutlu sona ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.

Galatasaray'daki ilk döneminde üste üste 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarını zirvede tamamlayarak 4 şampiyonluk kazanan Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında da üst üste 2 şampiyonluk elde etti.

Tecrübeli teknik adam, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında da Galatasaray'ı zirveye taşıdı ve 8. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Lig tarihinde Terim'den sonra en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör ise Trabzonspor ile 4 kez mutlu sona ulaşan Ahmet Suat Özyazıcı.



Türkiye Kupası'nda da rekora ortak



Fatih Terim, Türkiye Kupası'nda da en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörler rekoruna ortak. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında 1999, 2000 ve 2019 yılında olmak üzere Türkiye Kupası'nda üç kez mutlu sona ulaştı. Fatih Terim, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler rekorunu Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman ile paylaşıyor.



20 kupa kazandı



Fatih Terim, Galatasaray'daki kariyerinde toplam 20 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim'le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 3 TSYD Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.



