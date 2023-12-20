Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında penaltı itirazı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ün Galatasaray ile deplasmanda karşılaştığı maçta konuk ekip penaltı bekledi.

Müsabakanın 54. dakikası sarı kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile geçilirken Levent'in ortasında ceza sahası içinde top bekleyen Mendes, Barış Alper ile giriştiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Levent'in altı pasa gönderdiği topu kaleci Günay sektirirken vuruş yapmak isten Ryan Mendes, Barış Alper Yılmaz ile giriştiği mücadele sonrası yerde kaldı.

Fatih Karagümrüklü oyuncular Barış Alper Yılmaz'ın Mendes'in ayağını vurduğunu belirtip penaltı bekledi.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, Ryan Mendes'in pozisyonu için VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra oyunun devam etmesini istedi.

TORREIRA PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın 65. dakikasında Galatasaray'da Uruguaylı oyuncus Lucas Torreira ceza sahası içinde yerde kaldı, Galatasaray penaltı bekledi.

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Bu pozisyon sonrası hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirirken itirazdan bulunan Torreira ise sarı kart gördü.