Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Gedson Fernandes'ten bir ilk! Mostafa Mohamed kararı sonrası...

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Gedson Fernandes bir ilk yaşadı. Portekizli oyuncunun performansı da dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların devre arasında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Gedson, Galatasaray kariyerinde bir ilk yaşadı.

Forma giydiği ilk günden beri performansı tartışılan ve taraftarlarca eleştirilen 22 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük karşısındaki performansıyla sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

MOSTAFA'NIN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ AMA...

Galatasaray, mücadelenin 9. dakikasında Mostafa Mohamed ile golü bulsa da Babel'in pozisyonda elle oynadığı gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. İptal edilen golde pası veren isim Gedson Fernandes oldu.

G.SARAY İLE LİGDE İLK ASİSTİ

Orta sahada takımı ilk dakikadan itibaren organize etmesiyle dikkat çeken genç futbolcu, 62. dakikada Ryan Babel'in attığı golde ara pasını veren isim olmayı başardı.

Bu pasla birlikte Gedson Fernandes, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk asistini yaptı.

MOSTAFA MOHAMED NET FIRSATI KAÇIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısında net fırsatlar yakalayan Mostafa Mohamed, pozisyonları gole çeviremedi.

Mücadelenin 32. dakikasında Emre Akbaba'nın sağ kanattan ortasında Mostafa Mohamed yakın mesafeden kafayı vurdu, kaleci Viviano ayağıyla golü önledi

Mostafa, 37. dakikada ise Oğulcan'ın pasında ceza alanında topla buluştu ancak vuruşunda top savunmadan döndü.

Galatasaray kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Mısırlı futbolcu, son 6 lig maçında gol atamadı.







TERİM'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Sarrachi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

TAYLAN VE EMRE KILINÇ YEDEK

Sarı-kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.

Fatih Terim, son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı yedekler arasında tuttu.