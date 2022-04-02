Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Fernando Muslera kurtardı, Torrent bir ilki başardı!

Haberin Devamı

Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük'ün kozlarını paylaştığı maçta Fernando Muslera sahne aldı.

Sakatlıktan döndükten sonra bir süre Inaki Pena'nın arkasında bekleyen Muslera, geçen hafta oynanan Gaziantep FK maçıyla formasına kavuşmuştu.

SEZONUN EN İYİSİ

Fatih Karagümrük karşısında da sahaya 11'de çıkan Muslera, rakamlara göre sezonun en iyi maçını çıkardı.

Uruguaylı file bekçisi, bu sezon ligde en fazla kurtarış yaptığı maçı Fatih Karagümrük karşısında oynadı. Tecrübeli kaleci 7 kurtarışla mücadeleyi tamamladı.

PENALTIYI DA KURTARDI

Fernando Muslera, 75. dakikada Pesic'in kullandığı penaltıda gole izin vermedi ve Şubat 2021'den bu yana ilk kez penaltı kurtardı.

Haberin Devamı

TORRENT DÖNEMİNDE BİR İLK

Galatasaray, 11 Süper Lig maçı sonrasında kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, en son Fatih Terim döneminde oynanan ve 2-0 biten Antalyaspor karşılaşmasında gol yememişti.

Sarı-kırmızılılar, Torrent döneminde yalnızca UEFA Avrupa Ligi'nde Camp Nou'da oynanan karşılaşmada Barcelona ile 0-0 berabere kalarak kalesini gole kapatmıştı.

MAÇ ÖNCESİ ISLIKLANDI

Maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrentin isminin anons edildiği sırada taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

G.SARAY'DA 4 EKSİK VARDI

Sarı-kırmızılı takımda milli takımlarından sakat dönen Sofiane Feghouli ile Mostafa Mohamed ile tedavisine devam edilen Omar Elabdellaouinin yanı sıra izinli olduğu dönemde Fransa’ya giden, burada yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkan, dün de İstanbula dönen Sacha Boey, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

ARDA 55 GÜN SONRA

Galatasarayda takım kaptanlarından Arda Turan, 55 gün sonra kadroya döndü. Deneyimli futbolcu, Fatih Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı. Arda Turan son olarak sarı-kırmızılı takımın 6 Şubatta deplasmanda oynadığı Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin son bölümünde oyuna girmişti.

Haberin Devamı