Galatasaray - Fatih Karagümrük maçına damga vuran pozisyon! Kerem Aktürkoğlu taraftarı ikiye böldü

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ederken maçın son anlarında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

Maçta dakikalar 86'yı gösterirken Galatasaray penaltı kazandı. Savunma arkasına sarkan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, Balkovec'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Pozisyon sonrası Balkovec direkt kırmızı kart gördü.

PENALTI DA KIRMIZI KART DA İPTAL OLDU

Verilen penaltı kararının ardından VAR hakemi Suat Arslanboğa Ali Palabıyık'ı çağırarak pozisyonu incelemesini istedi. Yaptığı inceleme sonrası hakem Ali Palabıyık hem penaltı kararını hem de kırmızı kartı iptal etti ve oyun hakem atışıyla devam etti.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Maçını bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray taraftarı, Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda ikiye bölündü.

Bir kısım taraftar genç futbolcuya yapılan müdahalenin penaltı olmayacağını savunurken, bir kısım sarı-kırmızılı taraftarlar ise penaltı kararının iptal edilmesinin doğru olmadığını dile getirdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;

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