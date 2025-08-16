Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası Nihat Kahveci'den yıldız oyuncuya övgüler! 'Osimhen'i anımsattı'

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında dün akşam konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak başladı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'OYUNUNU ÇOK BEĞENMEDİM'

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldığı için lige çok iyi başladı. Galatasaray'ın bu maçtaki oyununu çok beğenmedim. Abdülkerim, Günay, Torreira'yı beğendim. Günay, güven verdi ama buna rağmen Galatasaray, kaleci almalı diyorum."

'MUHTEŞEM BİR SEZON BAŞLANGICI'

"Barış Alper Yılmaz bir depar attı, bana Osimhen'i anımsattı. Osimhen golü attı. Sonrasında pozisyonu incelendiğimde eliyle rakibinin suratına bir müdahale var. VAR çağırsa, o gol iptal olur. Oyuncunun hakkını yemem, muhteşem bir sezon başlangıcı yaptı. Atletizmi, çabukluğu inanılmaz."

'BEKLENENİN ALTINDA KALDI ŞİMDİLİK'

"Leroy Sane çok fazla top kaybı yapmasına rağmen çıkarmadı. Doğru da bir şey yaptı. Bugün hücumdaki 4'lüden en kötü performansı gösteren Sane'ydi. Beklenenin altında kaldı şimdilik."

'ICARDI DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARINDAN BİRİ'

Galatasaray taraftarı; kralı izledi, aylar sonra 'Aşkın olayım' çaldı. Şu an Mauro Icardi, dünyanın en mutlu insanlarından biri.