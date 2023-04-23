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Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçe'den paylaşım: 'VAR kayıtları açıklansın'

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#Galatasaray#Karagümrük#Süper Lig
Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeden paylaşım: VAR kayıtları açıklansın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 21:57

Fenerbahçe, 3-3 tamamlanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını talep etti.

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Süper Lig2in 31. haftasında Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın bitmesinden kısa süre sonra Fenerbahçe'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Önce Ofsaytımsı, bugün de Penaltımsı ?! VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı sonrası Fenerbahçeden paylaşım: VAR kayıtları açıklansın

GALATASARAY İKİ PENALTI KAZANDI

Galatasaray, Karagümrük karşısında 45. dakikada penaltı kazandı. Zaniolo'nun şutunda top Karagümrük savunmasından döndü. VAR incelemesinin ardından hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

Mücadelenin 64. dakikasında ise Milot Rashica, ceza sahası içerisine girer girmez İbrahim Dresevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

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VAR hakemi Hakan Ceylan, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca penaltıyı inceledi ve hakem Volkan Bayarslan'ı onayladı.

Mauro Icardi, 68. dakikada panenka ile penaltı vuruşu denedi ancak Karagümrük kalecisi Batuhan gole engel oldu.

Gözden KaçmasınGalatasaray 3-3 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük (Maçın özeti)Haberi görüntüle

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#Galatasaray#Karagümrük#Süper Lig

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