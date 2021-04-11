Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı sonrası Fatih Terim'e olay eleştiri! 'Uzun yıllar böylesini görmedim'

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 1-1 sona erdi. Fatih Terim'in cezalı olduğu mücadelede Galatasaray yine puan kaybetti. Ndao ve Babel'in karşılıklı golleriyle 1-1 sonuçlanan maça hakem Ali Palabıyık'ın kararları çok konuşuldu. Hürriyet Gazetesi yazarları Kanat Atkaya ve İlker Yasin, bu mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi.

KANAT ATKAYA: UMUT IŞIĞINI KAPATIP ÇIKTI

Ligin zirvesinde takımların karşılıklı ikramlarını izlediğimiz süreçte Galatasaray için olmazsa olmaz veya ‘olmazsa bu iş olmayacak’ maçıydı. Puanları döke saça ilerleyen, oyun kalitesi açısından gerileyen, umut vermeyen Galatasaray, İstanbul’un dinamik ve etkili ekiplerinden Karagümrük karşısında bir umut ışığı peşindeydi. Maça bu umut ışığının peşinde koşan, kararlı, hedefine odaklanmış, canını dişine takmış bir takımın çıktığını söylemek ise pek mümkün değildi.

HANTAL ORTA SAHA

Kağıt üzerinde bile verimsiz duran Etebo-Emre Akbaba-Fernandes-Oğulcan bloğu Karagümrük savunmasını zorlayacak, açacak, gardını düşürecek hamleler hazırlamak konusunda etkisiz kaldı. Bu manzaraya yaklaşık 70 dakika neden seyirci kalındığını, bu etkisiz yapıya işlev kazandıracak hamlelerin neden daha erken yapılmadığını sanırım sadece merak ettiğimizle kalacağız. İlk yarıda topla oynama konusunda rakibin gerisinde kalan, kanatları işlevsiz, orta sahası hantal Galatasaray da, kontrollü ve derli toplu oynayarak rakibini avlamaya çalışan Karagümrük de pozisyonlar çıkardı, en azından kaleyi buldular fakat başarılı iki kaleciyi geçemediler.

ÇiFTE STANDARTLI HAKEM

İkinci yarıda oyunu rakip sahaya yığmak konusunda ‘azıcık’ daha kararlı, ancak Babel dışında hücum organizasyonlarını elektriklendiremeyen bir Galatasaray vardı. Bu oyunun en büyük başarısı, yediği gole anında karşılık vermek oldu dersek yeridir. Hakem Ali Palabıyık’ın titrek, kötü, çifte standartlı maç yönetimini vesaireyi bahane saymak Galatasaray’ı iyi oynamadığı, iyi hazırlanamadığı, maçlara konsantre olamadığı gibi gerçeklerle yüzleşmekten geri bırakabilir. Ligin zirvesindeki yarışta kalabilmek için belki de son şansını heba etmiş oldu Galatasaray. Maçın sonuna eklenen 8 dakikayı gol arayarak değil, gol yememek için çabalayarak geçirmesinden başlayarak durumunu ciddi ciddi gözden geçirmesi gerekiyor.

İLKER YASİN: TERİM'İN TAKIMI NASIL BÖYLE OYNAR

Hatayspor maçı sonrası “Bu gidiş, gidiş değildir” demiştim. Dünkü maçın sonrasında şimdi de bu beraberlik “Bir bitiştir” diyebilirim. G.Saray 11 puan kaybettikten sonra artık her maçı kazanmaktan başta yolun olmadığı yerde Onyekuru ve Arda’nın yokluğunda dün akşam şampiyonluk yarışına veda etti.

“İstatistikler mini etek gibidir, çok şeyi gösterir ama herkesin görmek istediği şeyi göstermez” derler. Dünkü maçın istatistikleri ve oyun içindeki G.Saray duruşu her şeyi açıkça gösteriyor. Bu G.Saray artık şampiyon olamaz. Terim futbolcularına maçtan önce “Ben rahatım, sizler de rahat olun. Çıkın oynayın” demiş. Terim stresin futbolcular üstünde baskı yaratmaması için bu telkini yaptı ama futbolcuları öyle rahatlardı ki şaşarsınız. Ruhsuz yürüyen adamlar topluluğu gibiydi G.Saray. Terim’in o ünlü motivasyonundan eser yoktu. Girenleri, çıkanları, şampiyonluğa inanmamış, hatta istemiyor gibi bir G.Saraylı grubunu çok uzun yıllardır görmedim.

MAÇ iLK YARIDA BiTEBiLiRDi

Takımın lideri yok. Tüm futbolcular üstlerine düşenin en iyisini yapmak yerine elinden geleni yapmanın rahatlığı ve yumuşaklığı içindeydiler. Eğer Muslera olmasaydı 1 puan da yoktu. Kaptan, biri 90+3’te Mevlüt’ün ilk yarı da Ndao’nun mutlak gollerini kutladı. İlk yarı Ndao’nun direkten dönen ve Roco’nun altı pastan bomboş dışarı attığı toplar olmasa G.Saray maçı ilk yarıda kaybedecekti. İlk yarıda Muhammed ve Babel’in geliştirdiği iki gol hamlesi bu ruh içinde G.Saray’a yetmezdi.

Terim’in takımı nasıl bu halde olabilir? Stoper noktasında Marcao’ya Donk’u partner yapmak iyi de Taylan yok. Orta sahanın stoperlere yaklaşacak elemanı ne Etebo ne de Fernandes idi. Kendi alanında Barcelonavari tiki taka paslarıyla dar alanda top çeviren K.Gümrük ceza sahası çevresinde aynı paslaşmayı yapınca bunun faturasını ağır ödedi. Koray-Aksel anlaşmazlığında Fernandes’in asistiyle Babel G.Saray’a beraberliği getiren golü attı.

TERiM SORUMLULUĞU ALMALI

K.Gümrük genç İtalyan hocasının yönetiminde sakin bir pas oyunu oynuyor. Ayağına hakim çok oyuncusu var ve ligin oturmuş takımlarından biri. Biglia ve borini’nin eksikliğine rağmen G.Saray’ı elinden kaçırdı.

Terim bir lider. Kazanılanların da kaybedilenlerin de sorumluluğunu üstüne alacak bir teknik adam. Son 6 haftada 13 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışından kopan bir takımın da sorumluluğunu üstüne almak zorunda.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...