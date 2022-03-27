Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? İşte müsabaka tarihi

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra pozisyon sonlandırma üzerinde duruldu. İdman yarı sahada gruplar halinde baskı ve atak sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi. İşte, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı tarihi...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.