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GeriFutbol Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Fatih Karagümrük'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma hareketleriyle başladığı ve daha sonra gruplar haline pas oyunu oynadıkları belirtildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Terim'in oyuncularına taktik çalışma yaptırdığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

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