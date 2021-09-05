Canlı: Galatasaray Farul Constanta maçı

Galatasaray Farul Constanta maçı, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka, saat 11.00'de başladı. Karşılaşma GS Mobil APP uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebilir. Bunun için GS Mobil App uygulamasının cihazlara yüklenmesi gerekiyor.

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Galatasaray - Farul Constanta maçınden detaylar haberimizde...

GALATASARAY 1-0 FARUL CONSTANTA

GOL: 30' De Nooijer (kendi kalesine)

İkinci yarı oynanıyor...

Galatasaray ilk 11: Fatih Öztürk, Boey, Marcao, Işık Kaan, Ömer, Berkan, Aytaç Emre Kılınç, Morutan, Babel, Diagne

Farul Constanta'nın hocası Hagi'nin yanı sıra bir diğer Galatasaray efsanesi Popescu da maçı takip ediyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 13: Galatasaray Ömer Bayram'la sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasına açtığı ortada Diagne rövaşata vurmak istedi ancak top kornere gitti.

Dakika 14: Kullanılan köşe vuruşunda Işık Kaan Arslan ceza sahasında kafayla vurdu. Kaleci kornere çeldi.

Dakika 30: Kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın ortasına Constanta'dan De Nooijer vurdu ve kendi kalesine attığı golle Galatasaray 1-0 öne geçti.

İKİNCİ YARI

Dakika 47: Morutan kaptığı topla ceza sahasına yöneldi. Topu soldan gelen Aytaç'a bıraktı. Aytaç'ın vuruşu rakip kalecide kaldı.







