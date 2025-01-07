Galatasaray farklı kazandı, avantajı kaptı

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında sahasında ağırladığı Saint Quentin’i 84-63 mağlup etti.

Mücadelenin en skorer ismi ise Galatasaray’da 17 sayı kaydeden Ebuka Izundu oldu.

Maçı 21 sayı farkla kazanarak seride 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 15 Ocak Çarşamba günü Saint Quentin’e konuk olacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Wojciech Liszka, Martin Horozov, Ventsislav Velikov

GALATASARAY: Livingston 9, Efianayi, Sadık Emir Kabaca 9, Cummings 14, Samet Geyik 7, Palmer Jr 15, Efe Vatan, Izundu 17, Buğrahan Tuncer 2, Yaman Alişan, Delgado 9, Göksenin Köksal 2

SAİNT-QUENTİN: Schwartz 3, Diakite 3, Traore 10, Goudou-Sinha 6, Oniangue 15, Pfister, Robinson 4, Boucaud 5, Moore, Olejniczak 8, Silva 4, Kirkwood 5

1’İNCİ PERİYOT: 22-9

DEVRE: 43-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-47