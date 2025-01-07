×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Galatasaray farklı kazandı, avantajı kaptı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Saint Quentin#Basketbol
Galatasaray farklı kazandı, avantajı kaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 22:07

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında sahasında ağırladığı Saint Quentin’i 84-63 mağlup etti ve avantajı kaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında sahasında ağırladığı Saint Quentin’i 84-63 mağlup etti.

Mücadelenin en skorer ismi ise Galatasaray’da 17 sayı kaydeden Ebuka Izundu oldu.

Maçı 21 sayı farkla kazanarak seride 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 15 Ocak Çarşamba günü Saint Quentin’e konuk olacak.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Wojciech Liszka, Martin Horozov, Ventsislav Velikov

GALATASARAY: Livingston 9, Efianayi, Sadık Emir Kabaca 9, Cummings 14, Samet Geyik 7, Palmer Jr 15, Efe Vatan, Izundu 17, Buğrahan Tuncer 2, Yaman Alişan, Delgado 9, Göksenin Köksal 2

SAİNT-QUENTİN: Schwartz 3, Diakite 3, Traore 10, Goudou-Sinha 6, Oniangue 15, Pfister, Robinson 4, Boucaud 5, Moore, Olejniczak 8, Silva 4, Kirkwood 5

1’İNCİ PERİYOT: 22-9

DEVRE: 43-33

3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-47

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Saint Quentin#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!