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Galatasaray farklı kazandı

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Galatasaray#Bursaspor
Galatasaray farklı kazandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 23:26

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 105-82 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 105-82 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ali Şakacı, Duhan Köyiçi, Musa Çetin

Bursaspor Yörsan: Grantham 12, Sarper David Mutaf 14, Brown 16, Sharma, Michineau 13, Ömer Utku Al 6, Berkay Candan 1, Pipes 11, Gavrilovic 9, Nusret Yıldırım

Galatasaray: Palmer 30, Livingston 26, Blumbergs 12, Göksenin Köksal 2, Delgado 13, Cummings 10, Izundu 9, Sadık Kabaca, Buğrahan Tuncer, Efianayi 3, Yaman Alişan

1. Periyot: 24-23

Devre: 41-49

3. Periyot: 62-70

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Galatasaray#Bursaspor

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