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Galatasaray fark attı, zirveyi bırakmadı

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#Galatasaray#KP TANY#Basketbol
Galatasaray fark attı, zirveyi bırakmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 22:35

FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Çekya'nın KP TANY ekibini 110-62 mağlup etti.

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Çekya'nın KP TANY ekibini 110-62 yendi.

Grupta çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 5. hafta müsabakalarının ardından play-off turuna yükselmeyi garantilemişti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilias Karpanos (Yunanistan), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Konstantinos Marinakis Megaklis (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sude Yılmaz 6, Göksen Fitik 13, Ayşegül Günay 3, Ayşe Cora 8, Jisu Park 12, Derin Erdoğan 7, Meltem Yıldızhan 5, Zandalasini 11, Fraser 22, Vanloo 4, Li 19

KP TANY: Svatonova 6, Eva Kopecka 1, Malikova 9, Sotolova 12, Vondrackova 5, Vesela 2, Anezka Kopecka 8, Galickova 15, Travnickova 2, Svarcova 2

1. Periyot: 28-18

Devre: 58-40

3. Periyot: 85-49

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#Galatasaray#KP TANY#Basketbol

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