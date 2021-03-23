Galatasaray, Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı

Football Insider'ın haberine göre; Galatasaray, Leeds United'la sözleşme yenileme görüşmelerinde sonuç alamayan Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı.

Bir süredir Leeds'le sözleşme yenileme görüşmeleri yapan Makedon sol bek, bir sonuca varamayınca sarı kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

4 sezondur Leeds United forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, 2017 yılında Lugano'dan 2.5 milyon avro karşılığında İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.

Leeds United'la toplam 162 maça çıkan Ezgjan Alioski, 22 gol atıp 16 da asist yaptı.

Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını da bugüne kadar 39 kez giyen Alioski, 7 gol attı.

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