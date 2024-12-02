Galatasaray - Eyüpspor maçının tartışmalı kararları Trio'da değerlendirildi! Verilmeyen karta olay yorum: 'Uzaydan bile görülür'

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Süper Lig'in 14. hafta maç takviminde Galatasaray Rams Park'ta Eyüpspor'u konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Eyüpspor, 13. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçti. Galatasaray 45+5'te Barış Alper ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 47. dakikda Sallai ile 2-1 öne geçti. Eyüpspor bu gole 71. dakikada Prince Ampem ile cevap verdi ve maç 2-2 sona erdi.

Çok sayıda eksikle Galatasaray karşısına çıkan Eyüpspor'da kaleci Berke Özer kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

Bu maçta orta hakem Oğuzhan Çakır düdük çalarken verdiği tartışmalı kararları beIN Trio ekibi değerlendirdi.

10. saniyede Mame Thiam'a sarı kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Kaotik bir maç oldu. Thiam'ın Sallai'nin yüzüne vurduğunu gördük. Yüze, avuç içiyle darbe var. Kaçan sarı kartla maç başladı.

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Bahattin Duran: Haksız bir rekabette bulunan Thiam, elini uygun olmayan şekilde açıyor ve net bir temas var, kontrolsüz hareket, faulle birlikte sarı kart olmalıydı.

Deniz Çoban: Maçın en kritik anlarından biri. Maçın başındaki ihlalleri hakem yakalarsa, oyuncular kontrollü oluyor. Hakem başta yakalamayınca oyuncular serbest davranıyor. Açık bir sarı kart atlandı.

6. dakikada Galatasaray penaltı bekledi.

Bahattin Duran: Yunus Akgün ceza sahası içine giriyor, yanında Caner Erkin var. Caner'in eli, Yunus'un vücuduna hafif bir şekilde temas ediyor. Kesinlikle penaltı için yeterli müdahale değil.

Bülent Yıldırım: Caner riskli geldiğini görünce adımları genişletip açacak. Etkili bir tutma, itme, çekme, ihlal niteliğinde durum yok. İstemsiz küçük temaslar var. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Penaltı olmadığı fikrindeyim.

12. dakikada Eyüpspor'un golünden önce faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakemle ilgili dikkat çeken şey, 10. saniyede başladı. Faul standardı bir türlü tutmadı. Zaman zaman çok kolay faul çaldı. Teknik adamların eleştirilerine maruz kaldı, haklılık payı buluyorum. Bütün maç boyunca basit temaslara faul çalarsınız, o da olmadı. Bir ikili mücadele esnasında Sallai ve Dubois mücadele anında Eyüpspor kazandı, atak fazı değişmeden gol olup sonuçlandı. Metehan'ın Thiam'a arkadan kayarak yaptığı kontrolsüz faul de söz konusu. Başlangıçta hem sağ diziyle Dubois'in, Sallai topa hakimken sağ diziyle baldıra temas ve etkili bir itmeyle taç çizgisi dışına itti. Bence fauldü. Atak fazı içerisinde Metehan'ın Thiam'a faulü var. Metehan'ın kart görmesi gerekiyordu. Gol iptal edilmeliydi. Başta açık bir faul var. VAR müdahalesi olmalıydı. Sahada bunun atlanması... Çok açık faul. Tartışmasız bir faul. VAR müdahale etmeliydi, çünkü iki elle itme var. VAR bunu gösterebilirdi.

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Bahattin Duran: Taç çizgisinin kenarında, Sallai'nin kontrolünde top, arkası dönük. Burada Eyüpsporlu oyuncunun topu alma ihtimali nasıl olabilir, ayağını önüne sokabilir, ancak o şekilde olabilir. Artık Galatasaraylı oyuncu topa hakim oldu, top kontrolünde, dizinizle kalçaya vurup elle iterseniz düşer. Mantık olarak zaten Galatasaraylı oyuncunun bu topu kaybetme şansı çok çok az. Kendisine yapılan bu hareketin karşılığı faul. Metehan'ın yaptığı da kontrolsüz hareket. Gol olduktan sonra Metehan'ın sarı kart görmesi gerekiyordu. Pozisyonun başlangıcı faul, sahada çözülmesi gereken bir pozisyondu. VAR da müdahale edebilirdi. Gol iptal edilmeliydi.

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Deniz Çoban: Buradaki konu şu; arkadaşımız maça karar vermeyerek başladı, karar vermeyerek devam etti. 10. saniyeden sonra hiç karar vermedi. Sonra da çok kolay düdükler çalmaya başladı. VAR müdahalesi gerekir. Dubois, Sallai'yi taca attı. Arkadan şarj var. VAR sistemi olduğundan beri tartışmalar yanlış zeminde yürüyor. Sahada hakemsin, versen bitecek. Düt demiyorsuzun, devam. Açık bir sarı kartlık ihlal, ona da kart yok. Devamında gol geliyor.

Barış Alper'in Caner Erkin'e faulünde kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Barış Alper, kayarak müdahale ediyor ama önüne doğru yapıyor, Caner'i süpürmüyor. Arkada kalan ayağı temas ediyor, faul tamam ama sarı kart olmaz.

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Bülent Yıldırım: Barış Alper kayarken müdahaleyi Caner'e yapsa havada karada sarı kart. Barış topa atlıyor, arada mesafe var. Baldırıyla dizini bozuyor ama faul doğru, kart gerekmez.

Deniz Çoban: Kart yok, doğru değerlendirme.

Davinson Sanchez ve Mame Thiam pozisyonu, arkasından yaşananlar

Bülent Yıldırım: Bizim liglerimizde çok kaotik pozisyonlar oluyor. Kitabın ortasından böyledir diyemiyorsunuz. Thiam, Davinson'u göğsünden itiyor. Faul doğru. Buna Davinson'un verdiği tepkiye bakalım. Bu reaksiyon, fotoğraftan giderseniz tartışmasız kırmızı kart. Hakemin güçlü temas olmadığı için bakacağı şey şu, tekme teşebbüsüyse doğrudan kırmızı kart, yok kuvveti düşük bulduysa sportmenliğe aykırılıktan sarı kart gösterecek. Ancak mutlaka ve mutlaka Davinson'a kart gösterecek ama göstermedi. Kart çıkmaması kabul edilmez. Kırmızı verse kabul edeceğiz. Sarı verse, bu gerçekten yoruma açık. Thiam bile hissetmemiş. Kart göstermemesini kabul edemiyorum.

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Bahattin Duran: Kartsız geçmez. Thiam'ın hareketi faul, tamam faul. Sonrasında Davinson'un yaptığı hareketi hissetmedi ve farkına varamadı. O zaten şiddeti yaşasaydı, darbeyi hissetseydi kırmızı kart diyecekti. Bu arada şiddetli hareketin tanımında vurmaya veya vurmaya teşebbüs diyor, bu görüntüyü görüp çok net kırmızı kart gösterebilirsiniz. Ben kırmızı kartı tercih ederdim. En azından sarı vermeliydi. Sahada kırmızıyı tercih ederdim.

Deniz Çoban: Thiam'ın yaptığı faulü de hissiyatla çalıyor. Pozisyona uzak, bu açıdan değerlendirme şansı yok. O ince hareketi görüp, kaba hareketi görmeme ihtimali var mı? Davinson'u yerde görüyor, aman başıma iş almayayım diye çalınmış bir düdük. Davinson'un yaptığına gelince; hakemin sarısı da kırmızısına saygı duyulur. Tekme teşebbüsüyse kırmızı kart, sportmenliğe aykırı dese sarı kart. Hakemin bunu değerlendirmesi gerekir. VAR'ın konusu değil.

21. dakikada Osimhen'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Önce topa Osimhen dokundu, sonrasında da Claro net bir şekilde topla oynadı. Eyüpsporlu oyuncu, Osimhen'e basma ve darbede bulunmadı.

Bülent Yıldırım: Aynı şeyleri görüyorum. Çok çok riskli olmasına rağmen Claro, topa temas ediyor. Osimhen'in ilk etapta temas ettiği topun yönü değişti, Claro'nun temasıyla. Daha sonra yaptığı hamle de dikkatsiz bir müdahele değil. Futbol içinde küçük bir temas. Bu pozisyon devam eder.

Deniz Çoban: Penaltı değil.

21. dakikada Barış Alper'in yerde kaldığı pozisyon devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Barış Alper'e hafif de olsa bir el teması var. Oyunun devam etmesi doğru. Barış Alper pozisyonunda penaltı gerektirecek ihlal söz konusu değil.

Bülent Yıldırım: Yanyana iken rakip oyuncunun elini hissettiği zaman kendini kolay bıraktı. Penaltıyı gerektiren nitelikte etkili bir itme yok. Devam doğru.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Galatasaray - Samsunspor maçında böyle bir şarja penaltı çalındı Samsunspor lehine. Başarı, aynı turnuva içerisinde aynı standartta kararlar verilirse toptan hakemler başarılıdır.

21. dakikada Davinson'un Thiam'a faulü var mı, sarı kart doğru mu, kırmızı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Top Caner Erkin vurduktan sonra, Mame Thiam kendisini rakibinin önüne doğru aldı. Muslera kalesinde değil. Top her ne kadar kaleye ortadan gitmiyorsa da artık bir yavaşlama eğilimine geliyor, top havadan gelmiyor, top Thiam'ın kontrolünde değil ama kontrol etme olasılığı çok yüksek, çünkü önde. Caner Erkin'in vurduğu top, dönerek dışa doğru gidiyor. Bu pozisyon faulse sarı kartı kabul ediyorum, Muslera kalesinde olmamasına rağmen.

Bülent Yıldırım: Faul. Thiam önceliği aldı, küçük de olsa temas var. Adımlaması bozuluyor. Faul var. Top dış bükey geliyor. Diğer açılardan bariz gol şansı görünüyor ama benim fikrimi değiştiren topun açısı. Dış bükey olduğu için bu top kaleye doğru yönelse, bariz gol şansı diyeceğim. Dışarı doğru döndüğü için hakem gibi düşünüyor, sarı kart diyorum.

Deniz Çoban: Bariz gol şansı kriterlerinden biri top ile kale arasındaki mesafe. Top ilk düştüğünde, orta saha çizgisine 7 metre falan. Kaleye yakınken bariz daha net gol şansı deniyor. Bazen topun kaleye uzak olması bir avantajdır. Top iyice artık açısını kaybedecek şekilde taç çizgisine doğru gitmiş. Oyuncunun hızı kesilmese ve topla buluşsa, oyuncu topa sahip olduktan sonra kim gelip yetişecek Thiam'a ve kaleye inmesini engelleyecek. En cesur karar kırmızı kart olmalıydı.

26. dakikada Barış Alper'in ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Bruno tehlikeli bir hareket yaptı. İki elle sardıysa... Bu pozisyon sahada penaltı. VAR için kanıt niteliğinde açı var, iki elle sarıldı. VAR müdahale etmeliydi.

Bahattin Duran: Barış Alper önde, Bruno omuz üstünden el koydu, sağda eliyle sarıldı. Bu sahada tartışmasız penaltı.

Deniz Çoban: Barış Alper pozisyonunu alıp sıçramaya çalıştı. Bruno sıçratmamak istedi. Açık bir penaltı. Kanıt da var VAR için. İki eli sarmış görüyorsanız deniyor eğitimde. Burada sarma var.

Thiam'ın Torreira'ya yaptığı harekette sarı kart doğru karar mı?

Bahattin Duran: Hafif bir el sürtme ve itme var. Faul tartışmasız ama sarı kart olmasa daha doğru derdim. Ancak, hakemi çok eleştiremem.

Bülent Yıldırım: Hakemi eleştiremem. Çeneye, yüz altına gelen bir müdahale var.

Deniz Çoban: Sarı kart demesine bir şey diyemem.

Galatasaray'ın ikinci golünde şüphe var mı, Caner'e faul yapıldı mı?

Bülent Yıldırım: Hava topu temiz, Barış Alper top çalmış, faul söz konusu değil.

Bahattin Duran: İhlal yok, gol temiz.

Deniz Çoban: Gol temiz.

Yunus Akgün - Dubois pozisyonunda faul var mı?

Bülent Yıldırım: Sallai'ye yapılan (E.N.: Eyüpspor'un ilk golü öncesi) faul değil, bu faul öyle mi! Bu faulse, Sallai'ye yapılan duble faul.

Bahattin Duran: Yani hocam, çok hafif bir müdahale. Dubois, topa hakim; Yunus'un Sallai pozisyonuna göre daha hafif bir müdahalesi var. Onla karşılaştırdığımızda çok hafif olan bu darbe faulse, o daha faul.

Deniz Çoban: Dubois'in omzuna dokununca ayakları yerden kesildi. Futbolda bu faul olmaz.

56. dakikada Davinson'un Thiam'a yaptığı müdahalede ikinci sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Sanchez, aynı anda iki ayağını birden kontrolsüz bastı. Çok net sarı kart. Tartışmasız. Hem birinci hem ikinci sarı kart olur, hangi dakika olursa olsun bunun karşılığı faulle birlikte sarı kart olmalıydı.

Bülent Yıldırım: Davinson duble basmayı başardı. Çok ilginç. Neredeyse iki tane kontrolsüz müdahale var. İkinci sarı karttan ihracı gerekirdi, tartışmasız. Bu uzaydan bile görülecek bir sarı kart.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda tartışılacak bir yer yok. Tartışılacak yanı yok. Hakem arkadaş yine karar vermedi.

Okan Buruk'un itirazına kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Sinan Kaloğlu, bu hareketi yaptığı için kırmızı kart gördü, 1 kere yaptı. 1 tane yapan teknik adam ihraç edildi.

Bülent Yıldırım: Sinan Kaloğlu, kendi alanı içinde kolunu yalnızca 1 kere kaldırdı 'haydi ya' dedi. Oyun alanına girmedi. Tak kırmızı kart. Israrlı, sürekli.

Bahattin Duran: Okan Buruk'un hareketi net ihraç, net ihraç. Bir sefer falan da değil.

83. dakikada Ampem'in yerde kaldığı pozisyonda hakemin aldatma kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Mertens hakeme baktı, çünkü ne yaptığını biliyor. Bu pozisyon penaltı. Bu kanıt. VAR müdahalesiyle birlikte penaltı verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Mertens'in yaptığı net penaltı. Penaltıyı göstermek için yeterli kanıt var. Küsürat temaslara müdahalede bulunan VAR, buna niye bulunmadı, değerlendirsinler.

Deniz Çoban: Ampem'in ayağı esnedi. Tartışmasız penaltı. VAR müdahale etmeliydi.