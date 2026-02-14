Galatasaray-Eyüpspor maçını Nihat Kahveci yorumladı: Icardi'ye çöp demedim!

Haberin Devamı

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Mauro Icardi (3) ve Jerome Onguene (kk) kaydetti. Eyüpspor'un tek golü ise Metehan Altunbaş'tan geldi. Deneyimli yorumcu Nihat Kahveci karşılaşmanın ardından Kontraspor’da maçı yorumladı.

'DÖRT DÖRTLÜK KONUŞULACAK KONULAR VAR'

"Galatasaray 5 gol attı, dört dörtlük konuşulacak konular var. Salı akşamı Juventus maç öncesi Galatasaray taraftarı için çok keyifli akşam oldu. Kırmızıdan sonra maç bitti, zaten 2-0'dı. Keyifli bir maç oldu. 11'e 11 olsa Eyüpspor'un da pozisyona girebileceği bir maç olurdu."

'ICARDI'Yİ BEĞENMEMEK OLMAZ'

"Icardi merkezde oynadı bugün. Icardi, 10 numara golcü. 10 numara son vuruşu var. Şampiyonluklardaki katkısı ortada. Bugün 10 numara pozisyonunda izleyen herkesin şaşıracağı kadar 10 numara paslar attı. Bugünkü Icardi'yi beğenmemek olmaz. Sahada basmadık yer bırakmadı."

'BUNU ANCAK ICARDI YAPARDI'

"Ligde ilk 11 başladığı maç az olmasına rağmen 13 gol attı. Bunu ancak Icardi yapar. Kötü de idmansız da olsa atıyordu. Bazıları gibi hiçbir zaman 'çöp' demedim."