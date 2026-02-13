Galatasaray-Eyüpspor maçında sahne golcülerin: Icardi yine rekor kırdı, Osimhen ilk kez başardı!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Eyüpspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-1 kazanırken, Icardi bir rekoru daha egale etti. Osimhen ise kariyerinde bir ilki yaşadı.

PERDEYİ YUNUS AÇTI, SEZON REKORUNU KIRDI

Maçtaki gol perdesini Yunus Akgün açtı.

Henüz karşılaşmanın 2. dakikasında Victor Osimhen'in sol taraftan harika ortasında kale alanı önünde Yunus Akgün, kafayla topu filelere gönderdi.

Yunus Akgün attığı bu golle birlikte Galatasaray'ın da bu sezon en erken iç sahada golünü kaydetti.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 8. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde, 2’sini UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, 1’ini de Turkcell Süper Kupa’da attı.

ICARDI REKORA DOYMUYOR





Sarı-kırmızılılar, kaptanı Mauro Icardi ile ise farka gitti. Icardi, golleri müsabakanın 33, 48 ve 70. dakikalarında kaydetti.

Arjantinli yıldız, Eyüpspor filelerine 3 gol birden bırakmayı başararak, yeni bir rekora imza attı.

32 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de bu sezonki 13. golünü attı ve krallık yarışında zirveye yaklaştı. Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da 1’er golü bulunan Icardi, toplamdaki gol sayısını ise 15’e çıkardı.

Arjantinli futbolcu, 14 Nisan 2023 tarihindeki Kayserispor maçından sonra sarı-kırmızılılarda 2. kez hat-trick yaptı.

Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcusu olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda bir rekor daha kırdı. Icardi, Eyüpspor maçıyla 2011 yılında hizmete giren Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta en çok gol kaydeden futbolcu oldu. Arjantinli futbolcu, buradaki gol sayısını 47’ye çıkardı ve 44 gollü Burak Yılmaz’ı geçerek en golcü futbolcu ünvanını elde etti.

Sarı-kırmızılıların yeni evinde Selçuk İnan 39, Bafetimbi Gomis 33, Wesley Sneijder 30 ve Victor Osimhen de 26 kez gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin ardından kendisine yöneltilen "Hedefinin Ali Sami Yen'de 100 golü geçmek olduğunu söyleyebilir miyiz" sorusuna "Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Yeni rekorum için çok mutluyum. Dört senede bunu başardım. Gol atmaktan onur duyuyorum. Bu hikayelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor. Taraftarın bana ve takıma sevgisi çok güzel. Her oyuncuya şarkılar yazılıyor. Çok mutluyuz, haklarını ödemeye çalışıyoruz. Dört harika yıl geçirdim... Takım ve ve kendi adıma inanılmaz mutluyum." yanıtı verdi.

EN YAŞLI İKİNCİ FUTBOLCU OLDU

Öte yandan 33 yaşındaki Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla hat-trick yapan en yaşlı ikinci yabancı oyuncu oldu.

Sarı-kırmızılıların efsane oyuncusu Gheorghe Hagi, 1999 yılında 34 yaşındayken Bursaspor ağlarını 3 kez sarsmayı başarmıştı.

OSIMHEN'DEN KARİYER İLKİ





Yunus Akgün'e ve Mauro Icardi'nin attığı 2. golde asisti yapan isim olan Victor Osimhen, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.

Nijeryalı yıldızın karşılaşmada bir golü ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

UĞURCAN'DAN KRİTİK KURTARIŞLAR

Sarı-kırmızılı ekibin milli kalecisi Uğurcan Çakır, Eyüpspor maçında kritik kurtarışlar yaptı.

Mücadeleye iyi başlayan Uğurcan, 7. dakikada Umut Bozok'un karşı karşıya şutunda ve 25. dakikada Jerome Onguene kafa vuruşunda topun filelere gitmesine engel oldu. Uğurcan, 1-0 önde olduğu dakikalarda takımının skor üstünlüğünü korumasına büyük katkı verdi.

LİGDE SERİYE BAĞLADI

Galatasaray'ın bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de 12. haftada Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak.