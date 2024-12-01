Galatasaray - Eyüpspor maçında penaltı ve kırmızı kart tartışması! Muslera çok sinirlendi, hakemin yanına koştu ve...

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın Eyüpspor ile karşılaştığı mücadelede penaltı ve kırmızı kart tartışması yaşandı.

Rams Park'ta oynanan maçta Galatasaray, mücadelenin 22. dakikasında Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Ceza alanına gelen topla Victor Osimhen, Luccas Claro ile girdiği mücadele sonrası yerde kalırken bu pozisyonun ardından bu kez Barış Alper Yılmaz ceza alanı içinde yerde kaldı.

Hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu devam ettirirken sarı kırmızılı futbolcular ve teknik heyet yoğun itirazda bulundu.

VAR hakemi Erkan Engin, oyun durduktan sonra inceleme uyarısında bulunmadı.

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KIRMIZI KART POZİSYONU

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sánchez ile Mame Thiam arasındaki mücadelenin ardından kırmızı kart tartışması yaşandı.

Davinson Sánchez'in Mame Thiam'a müdahalesinin ardından hakem Oğuzhan Çakır sarı kırmızılı takım lehine faul düdüğü çaldı.

Eyüpsporlu oyuncular ise Davinson Sanchez'in faul yaptığını belirtip kart bekledi.

MUSLERA İTİRAZ ETTİ

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hakemin yanına koştu.

Hakem Oğuzhan Çakır'a hararetli bir şekilde pozisyonları anlatan Muslera, hakemlerle birlikte tünele girdi.