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Galatasaray - Eyüpspor maçına Berke Özer damgası! Kariyer maçını oynadı, Süper Lig'de rekor kırdı

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#Galatasaray - Eyüpspor#Berke Özer#Eyüpspor
Galatasaray - Eyüpspor maçına Berke Özer damgası Kariyer maçını oynadı, Süper Ligde rekor kırdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 21:30

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Galatasaray - Eyüpspor maçına konuk ekibin kalecisi Berke Özer damga vurdu. Genç file bekçisi kariyer maçını geride bırakırken Süper Lig'de sezonun kurtarış rekorunu da kırdı.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında lider Galatasaray, evinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Çok sayıda eksikle RAMS Park'ta gelen Eyüpspor'a puanı kalecisi Berke Özer getirdi.

24 yaşındaki kaleci, Sarı-kırmızılı takıma karşı 12 kurtarış yaptı.

KARİYER VE SEZON REKORU

Berke Özer, kariyerinde en çok kurtarış yaptığı maçı oynarken Süper Lig'de bu sezon bir maçta en fazla kurtarış yapma rekorunu da eline geçirdi.

"MAÇTAN ÖNCE SPEKÜLASYONLAR OLDU"

Maçın ardından konuşan Berke Özer; "1 puan aldığımız için mutluyuz, çok mücadele ettik. 1 puanı da hak ettiğimizi düşünüyorum. Maçtan önce spekülasyonlar oldu, yanlış söylemler yapıldı. Burada hepimiz, Eyüpspor'un büyüklüğünü, nasıl bir aile olduğumuzu ve bu ülkede gerçekten güzel bir futbol oynamak istediğimizi herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Maçta aldığımız 1 puandan çok ben bunun için mutluyum" dedi.

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GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİNİ İŞARET ETTİ

"Kariyerinin en iyi maçı mıydı?" şeklindeki soruya ise Berke; "Daha önce burada bir performansım vardı, onu ilk sıraya koyarım. İkinci olarak da bunu koyabiliriz. İstatistiklere dikkat etmiyorum. Ben mutluyum. Bizler Türk oyuncularız. Sahada da performans gösterdiğim için mutluyum. Emeklerinin karşılığını alabilmek en büyük mutluluk." dedi.

Berke'nin işaret ettiği maç, 2021/22 sezonunda Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı Crespo'nun golüyle 2-1 yendiği maç.

SALLAI GOLLE TANIŞTI, BARIŞ ALPER 5. GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon ligde ikinci kez berabere kalan Galatasaray'da ilk golü atan Barış Alper Yılmaz bu sezon gol sayısını 5'e çıkarırken Sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan Roland Sallai, takımı adına ilk golünü kaydetti.

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#Galatasaray - Eyüpspor#Berke Özer#Eyüpspor

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