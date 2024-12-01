Galatasaray Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Galatasaray - Eyüpspor maçı, Süper Lig’in 13. haftasında önemli bir dönüm noktası olacak. Galatasaray'ın, Eyüpspor’a karşı 4 eksiği bulunuyor. Sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yanı sıra Kaan Ayhan ve Jakobs da bu mücadelede forma giyemeyecek. Cezasını tamamlayan Davinson Sanchez ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. 7 oyuncusu eksik olan Eyüpspor’da ise Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle mücadele edemeyecek. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi detaylar

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Süper Lig 13. hafta mücadelesi kapsamında Galatasaray, Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele 1 Aralık Pazar günü saat 19:00’de başlayacak. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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Galatasaray - Eyüpspor maçı, Arda Turan’ın teknik direktörlük kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olacak

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir’de oynadıktan sonra futbolu sarı kırmızılılarda bırakan Arda Turan RAMS Park’a bu kez rakip takım teknik direktörü olarak çıkacak.

İki takım ilk kez karşılaşacak

Daha önce Galatasaray’da oynayan Emre Akbaba, Leo Dubois, Muhammed Birkan Tetik, Sinan Gümüş de Arda Turan’ın görev vermesi halinde eski takımlarına karşı forma giyecekler. Aynı zamanda Galatasaray ve Eyüpspor tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekipte ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi’nin yanı sıra Kaan Ayhan ile Jakobs, Eyüpspor’a karşı sahaya çıkamayacak. Cezası tamamlanan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ise formasına kavuşacak.

Eyüpspor'da 7 eksik var

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig’de teknik direktör Arda Turan yönetiminde iyi bir performans sergileyen ve haftaya 4. sırada giren Eyüpspor hem üstün performansını sürdürmek hem de rakibine ilk yenilgisini tattırma amacında. Konuk ekipte Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal sarı kart cezaları, Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo ise sakatlıkları nedeniyle bugün sahada olamayacak. Gönderilmesi beklenen Jonjo Shelvey’nin de bugünkü karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

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