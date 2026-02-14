Galatasaray-Eyüpspor maçı için flaş yorum: Hayatının en mutlu günü! Alev almış durumda

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de haftaya 52 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, 18 puanla 15. basamakta yer alan Eyüpspor'u konuk etti.

RAMS Park'ta büyük oranda dolu tribünler önünde yapılan maça hızlı giren Galatasaray, 2. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 33. dakikada Mauro Icardi'nin kaydettiği golle devre arasına 2-0 önde girdi.

İlk yarının son dakikalarında kırmızı kart görerek 10 kişi kalan rakibi karşısında üst üste pozisyonlar bulan "Cimbom" 48 ve 70. dakikalarda Icardi'nin ayağından gelen gollerle 4-0'lık üstünlük yakaladı. Eyüpspor, 71. dakikada Metehan Altunbaş'un golüyle farkı 3'e indirdi. Müsabakanın 87. dakikasında Jerome Onguene'nin kendi kalesine gönderdiği topla bir gol daha bulan Galatasaray, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligdeki 22. maçında 17. kez kazandı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, puanını 55'e çıkardı. "Cimbom" maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, 49 puanlı Fenerbahçe'nin yarın 45 puanlı Trabzonspor deplasmanında puan kaybını bekleyecek.

HÜRRİYET YAZARLARI DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet Spor yazarları Banu Yelkovan ve Uğur Meleke, müsabakayı köşe yazılarında değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: BUNDAN DAHA İYİSİ OLAMAZDI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı haftasında ve Juventus maçı öncesinde kazanmak çok önemliydi.

Bazı maçlar ilk golle başlar, bazıları ilk golle biter. Galatasaray–Eyüpspor karşılaşması henüz oyun yerleşmeden, dakika 2’de Osimhen’in hazırladığı pozisyonda Yunus’un golüyle 1-0 başladı. Evinde farklı kazanmaya iyiden iyiye alışan Galatasaray, cuma akşamı trafik saatine rağmen tribünleri dolduran seyircisini erken rahatlatsa da ikinci gole kadar beklendiği kadar pozisyon zenginliği izletmedi. Ta ki dakika 33’te İcardi sahneye çıkana kadar. Arjantinli golcünün golü, taraftarı sarmaya başlayan ‘Golü iyi ki erken bulmuşuz’ hissini dağıttı.

Okan Buruk’un maça hem İcardi hem Osimhen’le başlaması aslında niyetini baştan anlatıyordu. Düşme hattına yakın, deplasmanda zorlanan ama oyunu çirkinleştirmeyen Eyüpspor’a karşı kafasındaki plan belliydi. Sezon boyunca lig maçlarının yüzde 62’sinde üç ve üzeri gol atan, iç sahada kazandığı sekiz lig maçının tamamında en az üç gol bulan bir takım için doğrusu bu fazla riskli bir tercih de değildi.

ICARDI FORMUNU BULUYOR

İkinci yarı başladığında Galatasaray artık rahatlamıştı. Dakika 48’de İcardi bir kez daha golü bulduğunda rakibin direnci tamamen kırıldı. Bedirhan’ın 38. dakikadaki kırmızı kartı sonrası ibre daha da açıldı. Dakika 70’te gelen üçüncü İcardi golü, sadece skoru büyütmedi; bir ko_nunun da altını net olarak çizdi: İcardi formunu buluyor. Ceza sahası içindeki zamanlaması, top_suz koşuları ve doğru yerde olma alışkanlığı geri dönmüş durumda. Eyüp’ün tek sayısı Metehan’dan geldiğinde skor 4-1’e gelse de maçın hikâyesi çoktan yazılmıştı. Son sözü ise Onguene’nin kendi kalesine attığı gol söyledi.

EKSiK KALAN TEK ŞEY

Galatasaray için gecenin eksik kalan tek detayı, iki asistine rağmen Osim_hen’in golle buluşamamasıydı. Yine de skora da oyuna da etkisi belirleyiciydi. Trabzon ile Fenerbahçe’nin birbirleriyle oynadığı haftada hata yapmamak, Juventus maçı öncesi moral bulmak önemliydi.

Asıl dikkat çeken nokta ise kadro derinliği. Galatasaray’ın ilk 11’i hep güçlüydü ama artık değişikliklerden sonra oyunun düşmemesi, kulübenin de yarışın içine girdiğini gösteriyor.

UĞUR MELEKE: JUVENTUS ÖNÜNE 9 GÜN DİNLENEREK ÇIKACAKLAR

Galatasaray, 35 günde 9 maçlık yoğun bir periyodun içinde. Üstelik bu 9 müsabakanın ikisi Juventus’la, biri Beşiktaş, biri Başakşehir, biri Göztepe, ikisi de Alanyaspor ile. Bu zor periyotta Okan Buruk’un kadrosunun 5 kış transferiyle genişlemesi ve dün Eyüp karşısında adeta bir antrenman maçı yapmaları büyük şans.

Salı akşamı Juventus karşısına Torreira, Sallai, Jakobs ve Sara tam 9 gün dinlenmiş biçimde çıkacaklar. Barış son 9 günde sadece 25, Davinson ve Yunus 45, Abdülkerim de 57 dakika futbol oynadılar... Yani belki de sezonun en kritik maçına Galatasaraylı oyuncular yorgunluk mazereti olmaksızın, yüksek bir kondisyonla başlayacaklar. Dünkü Eyüp maçının Galatasaray açısından idman havasında geçmesinin en büyük avantajı bu.

NHAGA’NIN MUTLU GÜNÜ

Atilla Gerin göreve geldiğinden beri Eyüpspor etkileyici bir dönüşüm içinde. Takım birçok generalden arındı, yüksek rütbeli Serdarlar, Haliller, Thiamlar, Yalçınlar, Keremler ayrıldı. Onların yerini 20-25 yaş aralığında aç ve çalışkan askerler aldı. Dünkü Eyüp 11’inin yedisi 25 yaş altı idi. O genç takım son 1 ayda Alanya’yı yendi, Konya ve Beşiktaş’la berabere kaldı, Başakşehir’e kaybederken de gayet iyi futbol oynadı. Ligde kalma yolunda yeniden umutlandılar bu dönüşümle. Ancak dün özellikle ilk yarıda “geriden pasla çıkma” ısrarları ile maçın anahtarını çok erken teslim ettiler lider Galatasaray’a. Geride amatörce peş peşe top kayıpları yaptılar, bu da zaten soyunma odasına iki gol ve bir adam geride girmelerine neden oldu.

Galatasaray içinse adeta resmi bir antrenman havasında geçen maçın birçok kazanımı oldu: İki golde direkt rol oynayan Noa Lang alev almış durumda. Icardi hat-trickle büyük moral buldu. Yunus bir gol attı, bir kırmızı kart göstertti. Osimhen iki asistle yine başrollerden biriydi. Taraftarın ayağına topu her alışında büyük destek verdiği Nhaga muhtemelen hayatının en mutlu gününü yaşadı.

Herhalde Juventus maçı öncesi olabilecek en makul senaryoydu bu G.Saray için.