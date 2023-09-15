Galatasaray, Eyüp Aydın transferini resmen açıkladı! Maliyeti KAP'a bildirildi

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Galatasaray, daha önce görüşmelere başlandığını açıkladığı Eyüp Aydın'ın transferini bitirdi.
Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
KAP'a yapılan duyuruya göre Galatasaray, Bayern Münih'e 250 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.
İşte KAP'a yapılan açıklama;
Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre, Futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6.900.000 TL, 2024/2025 sezonu için net 9.345.000 TL ve 2025/2026 sezonu için net 10.062.500 TL sezonluk ücret ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.